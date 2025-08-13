الأربعاء 13 أغسطس 2025
اقتصاد

البنك التجاري الدولي يرفع حد شراء العملات الأجنبية للمسافرين إلى 10 آلاف دولار

البنك التجاري الدولي،
البنك التجاري الدولي، فيتو

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) عن رفع الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية بغرض السفر إلى 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة.

الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية

ويأتي هذا القرار في إطار حرص البنك على دعم عملائه وتوفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي لتغطية مصروفات السفر، مع ضمان توفير الخدمة بسهولة وسرعة قبل موعد الرحلة.

أرباح البنك التجاري الدولي

وفي سياق آخر، ارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي "CIB" مصر، بنحو 7% على أساس سنوي في الربع الثاني لتسجل 16.7 مليار جنيه بعد خصم حقوق الأقلية.

جاء ذلك بدعم من نمو صافي الدخل من العائد بنحو 14.1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي ليصل إلى 25.9 مليار جنيه مقابل 22.7 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغ أرباح البنك خلال النصف الأول من العام فقد ارتفعت بنحو 21% لتسجل 33.3 مليار جنيه بعد خصم حقوق الأقلية مقابل 27.5 مليار جنيه وذلك على أساس سنوي.

الحد الأدني لفتح حساب بالجنيه في البنك التجاري الدولي

ارتفاع أرباح البنك التجاري الدولي في الربع الثاني من 2025

وبلغت القروض والتسهيلات الممنوحة لعملاء البنك 422.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، فيما سجلت ودائع العملاء 1.04 تريليون جنيه.

