البنك التجاري الدولي يرفع حد شراء العملات الأجنبية للمسافرين إلى 10 آلاف دولار

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) عن رفع الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية بغرض السفر إلى 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة.

الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية

ويأتي هذا القرار في إطار حرص البنك على دعم عملائه وتوفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي لتغطية مصروفات السفر، مع ضمان توفير الخدمة بسهولة وسرعة قبل موعد الرحلة.

أرباح البنك التجاري الدولي

وفي سياق آخر، ارتفعت أرباح البنك التجاري الدولي "CIB" مصر، بنحو 7% على أساس سنوي في الربع الثاني لتسجل 16.7 مليار جنيه بعد خصم حقوق الأقلية.

جاء ذلك بدعم من نمو صافي الدخل من العائد بنحو 14.1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي ليصل إلى 25.9 مليار جنيه مقابل 22.7 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغ أرباح البنك خلال النصف الأول من العام فقد ارتفعت بنحو 21% لتسجل 33.3 مليار جنيه بعد خصم حقوق الأقلية مقابل 27.5 مليار جنيه وذلك على أساس سنوي.

وبلغت القروض والتسهيلات الممنوحة لعملاء البنك 422.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، فيما سجلت ودائع العملاء 1.04 تريليون جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.