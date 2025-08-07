"كلنا واحد"، الداخلية تدفع بمنافذ متحركة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

دفعت وزارة الداخلية ممثلة في منظومة أمان، منافذ متحركة وقوافل سيارات متنقلة تجوب الميادين والشوارع الرئيسية لتسهيل الوصول إلى السلع المدعمة والتي تصل تخفيضاتها إلى 40% في ضوء مبادرة كلنا واحد.

استمرار مبادرة كلنا واحد

وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال طرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%، بالتعاون مع كبرى السلاسل التجارية ومنافذ البيع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

3378 منفذا و4 معارض يشاركون فى المبادرة

ووصل عدد الكيانات التجارية المشاركة في المبادرة إلى 39 سلسلة تجارية بإجمالي 2228 منفذ بيع، إضافة إلى 4 معارض رئيسية بمختلف المحافظات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

كما تواصل وزارة الداخلية توفير السلع من خلال 1150 منفذا ثابتا ومتحركا ضمن منظومة "أمان"، بالإضافة إلى قوافل سيارات متنقلة تجوب الميادين والشوارع الرئيسية لتسهيل الوصول إلى السلع المدعمة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى متابعة أماكن تواجد المنافذ والسرادقات المشاركة عبر الموقع الرسمي لها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن الغذائي وتقديم الدعم المجتمعي، بما يضمن استقرار الأسعار وتوفير احتياجات الأسر المصرية بأسعار مناسبة وجودة مضمونة.

وتواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية شهر أغسطس الجارى 2025، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتحت رعاية رئيس الجمهورية.

