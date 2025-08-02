السبت 02 أغسطس 2025
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اقتصاد

صندوق النقد: انخفاض الدين الخارجي لمصر وزيادة الاحتياطي الأجنبي مؤشر إيجابي (فيديو)

صندوق النقد، فيتو
صندوق النقد، فيتو

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية بـ صندوق النقد الدولي، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري يعد مؤشرًا إيجابيًا يعزز من  قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الاقتصادية.

 

انخفاض الدين الخارجي لمصر

وأوضح معيط، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي على قناة الحدث اليوم، أن حجم الدين الخارجي لمصر انخفض بعد صفقة رأس الحكمة والاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك الدولي، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على تحسن وضع الاقتصاد المصري.

 

قدرة الاقتصاد المصري وتصريح مدبولي 

وأضاف أن أي صدمات جديدة خلال الفترة المقبلة سيكون الاقتصاد المصري قادرًا على استيعابها دون أن تترك آثارًا سلبية على المواطنين.

وفي تعليقه على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تجاوز الأزمة الاقتصادية، قال معيط: "كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد أننا في وضع أفضل مما كنا عليه خلال العامين الماضيين".

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