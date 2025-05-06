أخبار مصر: ساويرس يبدأ تنفيذ مشروع القرن بالعراق، سيناريو كارثي عن الإيجار القديم، صدمة للأهلي بشأن جراديشار، بورتسودان تحترق

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مدينة الورد، تفاصيل أضخم مشروع في العراق بعقول مصرية، وساويرس: شيء لم ير من قبل بالمنطقة العربية

أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة العراقي بنكين ريكاني، الإثنين، انطلاق الأعمال التنفيذية لمشروع مدينة الورد، الذي تتولى تنفيذه شركة رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس ORA جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد، ويستهدف إنشاء 100 ألف وحدة سكنية، إلى جانب أكبر حديقة في العالم.

إبراهيم عيسى يحذر من سيناريو كارثي بشأن قانون الإيجار القديم

كشف الإعلامي إبراهيم عيسى، عن رأيه في قضية الإيجار القديم التي تعتبر قضية الساعة لا سيما وأنها تخص ملايين من المواطنين.

للمرة الثالثة خلال 24 ساعة، "الدعم السريع" تستهدف مطار بورتسودان وفندق مارينا بالمسيرات (فيديو)

تعرض مطار بورتسودان الدولي فجر الثلاثاء، لهجوم بطائرات مسيرة انتحارية لمليشيا الدعم السريع، مطار بورتسودان الدولي وسمعت أصوات انفجارات عدة من المكان.

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، بداية ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية اليوم على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الصراع يحتدم، رد حاسم من الأزهر بشأن تشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف

نفى المركز الإعلامي للأزهر الشريف صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى أ. د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مكونة من أعضاء بالأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.

شيك على بياض، تفاصيل عرض الهلال السعودي للتعاقد مع قائد مان يونايتد استعدادا لمونديال الأندية

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن تفاصيل العرض الذي قدمه نادي الهلال السعودي، لضم النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ترامب يعلن موعد زيارته للسعودية والإمارات وقطر وإسرائيل تستبقها بعملية "مركبات جدعون"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيزور السعودية والإمارات وقطر الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة الإنتر وبرشلونة بأبطال أوروبا

تجري اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا.

أزمة وعدت، شعبة الخضراوات تزف بشرى سارة بشأن أسعار الفاكهة والليمون (فيديو)

كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أن السبب وراء ارتفاع سعر كيلو الليمون إلى 100 جنيها يرجع الي تراجع الإنتاجية بعد تعرض أشجار الليمون إلى إصابة.

مطعم إيطالي يطرد عائلة إسرائيلية بسبب دعمهم للجرائم ضد غزة (فيديو)

طلب مطعم في نابولي الإيطالية من عائلة إسرائيلية، مغادرة المكان، قبل أيام، بعد أن قيل لهم "الصهاينة غير مرحب بهم هنا".

وزير العمل يزف بشرى سارة لعمال التراحيل بشأن الدعم والحماية الاجتماعية

قال محمد جبران وزير العمل أنه يتم حصر العمالة غير المنتظمة من خلال مفتشي التفتيش بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات.

هجوم عنيف بمسيرات أوكرانية يستهدف موسكو ووقف الرحلات في 3 مطارات

قال مسؤولون روس: إن أوكرانيا شنت هجومًا ليليًّا بطائرات مسيرة استهدف العاصمة موسكو وأجبر السلطات على إغلاق المطارات الرئيسة الثلاثة في المدينة.

رفضته ووصفته بـ"المجنون"، محمد عشوب يكشف عن مشروع زواج بين أحمد زكي ووردة فيديو)

كشف الماكيير محمد عشوب، عن تفاصيل مشروع زواج بين الفنان أحمد زكي والمطربة الجزائرية وردة، وسر رفض ورده الزواج به ووصفه بـ"المجنون".

مخالفات فورية واستدعاء شرطة الكهرباء، شاهد ماذا فعل محافظ الإسكندرية بسوق زنانيري وأبو قير وسيدي جابر

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بجولة ميدانية مفاجئة شملت كل من سوق زنانيري والمنطقة الخلفية لمحطة قطار سيدي جابر بنطاق حي شرق، وذلك في إطار متابعة الأوضاع الميدانية والتأكد من انضباط الشارع السكندري والأسواق وتوافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة للمواطنين، بالإضافة إلى إزالة كافة الإشغالات والمخالفات.

بعد الطلاق واعتراف جليلة المغربية، تامر حسني وبسمة بوسيل وجها لوجه، ماذا حدث (فيديو)

رغم هجومها عليه ورغم اعتراف جليلية المغربية بقصة علاقتهما، بشكل مفاجئ ظهر نجم الجيل تامر حسني، بصحبة الفنانة المغربية بسمة بوسيل، في أول حضور وتجمعا معًا للمرة الأولى، بعد الطلاق بينهما.

مش غارة إسرائيلية، أسباب انفجارات واشتعال النيران بمدينة حلب السورية (فيديو)

علقت إدارة محافظة حلب السورية على الانفجارات التى هزت المدينة وتسببت في اشتعال الحرائق بعدد من أحيائها، قائلة بأن أصوات الانفجارات التي سمعت في مدينة حلب، ناتجة عن خلل فني بدبابة في كلية المدفعية مما أدى لانفجارها.

بخطاب رسمي، الاتحاد السلوفيني يصدم الأهلي بشأن جراديشار قبل كأس العالم للأندية

أكد الاتحاد السلوفيني لكرة القدم أنه أرسل دعوة رسمية إلى النادي الأهلي لطلب استدعاء المهاجم جراديشار للمشاركة مع منتخب الشباب في بطولة اليورو القادمة.

تراجع الدولار بعد عودة رسوم ترامب الجمركية

سجل سعر الدولار تراجعًا أمام عملات رئيسية منها الين واليورو في ظل تقييم الأسواق لاستمرار حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية وتأثيرها في الاقتصاد.

اليوم، مرصد الأزهر يطلق النسخة الرابعة من منتدى "اسمع واتكلم" بحضور وزراء

يطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الثلاثاء الموافق 6 مايو الجاري، النسخة الرابعة من منتدى "اسمع واتكلم" بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة وحضور رفيع المستوى من عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، على رأسهم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.​

اجتماع عاجل في منزل حسين لبيب لحسم مصير بيسيرو

حالة من الانقسام في الساعات الماضية داخل مجلس إدارة الزمالك، حول مصير المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو، في ظل تراجع نتائج الفريق خلال مرحلة التتويج من الدوري المصري الممتاز.

الوجه الآخر للجولاني، الرئيس السوري يلعب كرة السلة باحترافية مع وزير خارجيته (فيديو)

نشر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مشاهد على منصة "إنستجرام" تظهره مع الرئيس السوري أحمد الشرع وهما يلعبان كرة السلة دون جمهور في أحد الملاعب ليلًا.

بعد أزمة الأزهر والأوقاف، الجهات المسؤولة عن إصدار الفتوى الشرعية وفق القانون الجديد

تواصل اليوم الثلاثاء، لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، خلال اجتماعها، مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة.

جنرالات وأدميرالات، وزير الدفاع الأمريكي يخفض 20% من المناصب القيادية العسكرية العليا

أصدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث توجيهات بخفض عدد جنرالات الجيش والأدميرالات من ذوي الأربع نجوم بنسبة 20% على الأقل.

ريهانا تكشف عن حملها بطفلها الثالث في حفل ميت جالا 2025

كشفت ريهانا عن حملها بمولودها الثالث من مغني الراب آيساب روكي في حفل ميت جالا لعام 2025 يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو.

تطيل العمر وتقلل الوفيات، أخبار سارة لعشاق القهوة وهذه عدد الأكواب اليومية لزيادة تأثيرها

زف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، بشرى سارة لعشاق القهوة، ذاكرًا عدد الأكواب اليومية التي تفيد صحة الإنسان.

مصر للطيران تلغي رحلاتها اليوم إلى بورتسودان وتوجه نداء لعملائها

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن إلغاء رحلتها رقم MS865 المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025 لحين استقرار الأوضاع، وذلك تزامنًا مع اشتعال الأحداث والاضطرابات بمدينة بورتسودان.

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