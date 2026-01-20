تنفس صناعي وجفاف حاد، تدهور الحالة الصحية للفنانة سهير زكي

18 حجم الخط

سهير زكي، تدهورت الحالة الصحية للفنانة والراقصة سهير زكي، حيث استدعت حالتها نقلها بشكل عاجل إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر.

وكشفت مصادر مقربة من الفنانة المعتزلة، أن الوعكة الصحية بدأت منتصف الأسبوع الماضي، إثر إصابتها بـ"جفاف حاد" أدى إلى تدهور سريع في مؤشرات أعضائها الحيوية.

وأكد الفريق الطبي المعالج لـ "العربية.نت" بضرورة وضعها على الأجهزة الطبية لتدارك تداعيات الجفاف، ومنع وصول الحالة إلى مرحلة "الفشل الوظيفي"، خاصة مع معاناة الفنانة من أمراض مزمنة مرتبطة بتقدمها في السن حيث تبلغ من العمر 81 عامًا أبرزها السكري والضغط، بالإضافة إلى مشكلات صحية في العظام والأعصاب.

ورغم خضوعها لبروتوكول علاجي مكثف أدى إلى استقرار "نسبي" في حالتها، إلا أن المصادر أكدت أن الفنانة ما زالت تحت الملاحظة الفائقة، ولن يتقرر نقلها إلى غرفة عادية إلا بعد التأكد التام من استعادة جسدها لوظائفه الطبيعية وقدرته على تجاوز مرحلة الخطر.

وتُعد سهير زكي واحدة من أبرز علامات الفن المصري في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وهي صاحبة الجرأة الفنية الأولى في الرقص على ألحان "كوكب الشرق" أم كلثوم، مما جعلها مدرسة منفردة في عالم الرقص الشرقي.

وعلى مدار مسيرتها، شاركت في أكثر من 50 عملًا سينمائيًا جمعت فيها بين التمثيل والاستعراض، قبل أن تتخذ قرارًا حاسمًا بالاعتزال في أوائل التسعينيات.

ومنذ ذلك الحين، اختارت سهير زكي الابتعاد التام عن بريق الأضواء والكاميرات، مفضلة حياة هادئة بعيدًا عن صخب الوسط الفني لمدة تجاوزت الثلاثين عامًا

