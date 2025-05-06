اجتماع عاجل في منزل حسين لبيب لحسم مصير بيسيرو

حالة من الانقسام في الساعات الماضية داخل مجلس إدارة الزمالك، حول مصير المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو، في ظل تراجع نتائج الفريق خلال مرحلة التتويج من الدوري المصري الممتاز.

وسقط الزمالك في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام فريق البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الإثنين، على ستاد القاهرة، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة التتويج.

وواصل الأبيض نزيف النقاط بعدما تعادل في الجولة السابقة أمام المصري البورسعيدي بدون أهداف، ليتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الثالث، خلف بيراميدز والأهلي.

مصير بيسيرو مع الزمالك معلق

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب جلسة غير رسمية في منزل الأخير لبحث مستقبل المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو بعد التعادل مع البنك الأهلي في ختام الجولة الرابعة لمرحلة التتويج بالدوري المصري.

ويشهد مجلس إدارة الزمالك خلافا بشأن مستقبل بيسيرو، حيث يرى بعض الأعضاء ضرورة إنهاء التعاقد معه قبل خوض نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

بينما يفضل آخرون الإبقاء عليه حتى نهاية الموسم، على أن يتم الانفصال بعد ذلك بشكل ودي دون تفعيل عقد الموسم الجديد.

قيمة عقد بيسيرو مع الزمالك والشرط الجزائي

وتكمن أزمة إدارة الزمالك في الجوانب المالية، إذ يمتلك بيسيرو مستحقات متأخرة بقيمة 140 ألف دولار، تمثل راتب شهرين، بالإضافة إلى شرط جزائي بالقيمة نفسها، ليصل إجمالي تكلفة فسخ التعاقد إلى 280 ألف دولار.

ويتضمن عقد بيسيرو مع الزمالك بندا يسمح بتمديد التعاقد لموسم إضافي حال تتويج الفريق ببطولتين من بين الدوري المصري والكونفدرالية الأفريقية والكأس.

وفي حال التتويج بلقب كأس مصر فقط، فإن القرار النهائي يبقى بيد الإدارة.

وكان الزمالك قد ودع بطولتي كأس الكونفدرالية وبطولة كأس العاصمة، وهو ما زاد من الضغوط على المدرب البرتغالي قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في نهائي الكأس، في الخامس من شهر يونيو المقبل.

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