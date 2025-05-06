بخطاب رسمي، الاتحاد السلوفيني يصدم الأهلي بشأن جراديشار قبل كأس العالم للأندية

أكد الاتحاد السلوفيني لكرة القدم أنه أرسل دعوة رسمية إلى النادي الأهلي لطلب استدعاء المهاجم جراديشار للمشاركة مع منتخب الشباب في بطولة اليورو القادمة.

منتخب سلوفينيا يطلب جراديشار من الأهلي خلال مونديال الأندية

وفي تصريحات خاصة لبرنامج رقم 10 المذاع على القناة الأولى، قال ماتياس كراينيك المتحدث الرسمي للاتحاد السلوفيني لكرة القدم: "أرسلنا دعوة للنادي الأهلي بخصوص جراديشار من أجل التحضيرات لبطولة أوروبا لكن لم يصلنا أي رد من النادي سواء بالموافقة أو الرفض.

وأضاف المتحدث الرسمي للاتحاد السلوفيني في تصريحاته الخاصة لبرنامج رقم 10: "مدرب المنتخب تحت 21 سنة حريص على وجود اللاعب ضمن القائمة لذلك قام باختياره للمشاركة في البطولة وما زلنا ننتظر الرد".

يذكر أن بطولة اليورو للشباب القادمة ليست مدرجة ضمن الأجندة الدولية الرسمية وبالتالي الأندية غير ملزمة قانونيًا بالسماح للاعبيها بالانضمام للمنتخبات، وبالتالي يحق للنادي الأهلي رفض طلب الاتحاد السلوفيني وبالتالي سيتواجد جراديشار مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بصفة رسمية.

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