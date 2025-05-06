الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ريهانا تكشف عن حملها بطفلها الثالث في حفل ميت جالا 2025

ريهانا، فيتو
ريهانا، فيتو

كشفت ريهانا عن حملها بمولودها الثالث من مغني الراب آيساب روكي في حفل ميت جالا لعام 2025 يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو.

 

حمل المغنية ريهانا

في حين لم تظهر ريهانا بعد على السجادة الحمراء في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك، وسائل الإعلام للمغنية أثناء استعدادها لحضور الحدث في الشارع بمظلتها وبطنها التي يبدو عليها الحمل وتظهر من ملابسها الزرقاء.

وحظت ريهانا مع مغني الراب روكي على ولدين، آر زد إيه أثيلستون مايرز، الذي سيبلغ من العمر ثلاث سنوات هذا الشهر، ورايوت روز مايرز، البالغ من العمر عامًا واحدًا.

ويشغل شريكها A$AP Rocky منصب أحد الرؤساء المشاركين في حفل Met Gala لهذا العام، إلى جانب فاريل ويليامز وكولمان دومينجو ولويس هاميلتون، بينما يشغل ليبرون جيمس منصب الرئيس الفخري. 

حفل الميت جالا

احتفى حفل ميت جالا لهذا العام بموضوع "راقٍ: تصميم الأزياء السوداء"، المستوحى من كتاب مونيكا إل. ميلر الصادر عام ٢٠٠٩ بعنوان "عبيد الموضة: الأناقة السوداء وتنسيق هوية الشتات الأسود".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريهانا حمل المغنية ريهانا حفل الميت جالا ميت جالا A AP Rocky ايساب روكي مغني الراب آيساب روكي ميت جالا لعام 2025

الأكثر قراءة

إبراهيم عيسى يحذر من سيناريو كارثي بشأن قانون الإيجار القديم

بخطاب رسمي، الاتحاد السلوفيني يصدم الأهلي بشأن جراديشار قبل كأس العالم للأندية

برلماني يكشف مفاجآت بشأن مستأجري الإيجار القديم على المعاش والمقترحات الأخيرة

مخالفات فورية واستدعاء شرطة الكهرباء، شاهد ماذا فعل محافظ الإسكندرية بسوق زنانيري وأبوقير وسيدي جابر

أزمة وعدت، شعبة الخضراوات تزف بشرى سارة بشأن أسعار الفاكهة والليمون (فيديو)

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، بداية ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة

بيراميدز يطلب حكاما دوليين لمبارياته القادمة في الدوري الممتاز

القبض على مدرس موسيقى تحرش بطفلة في مدرسة شهيرة بالقاهرة

خدمات

المزيد

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

المصروفات الدراسية لجامعة حلوان الأهلية للعام الجامعي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 6 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 6 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية