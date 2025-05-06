ريهانا تكشف عن حملها بطفلها الثالث في حفل ميت جالا 2025

كشفت ريهانا عن حملها بمولودها الثالث من مغني الراب آيساب روكي في حفل ميت جالا لعام 2025 يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو.

حمل المغنية ريهانا

في حين لم تظهر ريهانا بعد على السجادة الحمراء في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك، وسائل الإعلام للمغنية أثناء استعدادها لحضور الحدث في الشارع بمظلتها وبطنها التي يبدو عليها الحمل وتظهر من ملابسها الزرقاء.

وحظت ريهانا مع مغني الراب روكي على ولدين، آر زد إيه أثيلستون مايرز، الذي سيبلغ من العمر ثلاث سنوات هذا الشهر، ورايوت روز مايرز، البالغ من العمر عامًا واحدًا.

ويشغل شريكها A$AP Rocky منصب أحد الرؤساء المشاركين في حفل Met Gala لهذا العام، إلى جانب فاريل ويليامز وكولمان دومينجو ولويس هاميلتون، بينما يشغل ليبرون جيمس منصب الرئيس الفخري.

حفل الميت جالا

احتفى حفل ميت جالا لهذا العام بموضوع "راقٍ: تصميم الأزياء السوداء"، المستوحى من كتاب مونيكا إل. ميلر الصادر عام ٢٠٠٩ بعنوان "عبيد الموضة: الأناقة السوداء وتنسيق هوية الشتات الأسود".

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