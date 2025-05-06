اليوم، مرصد الأزهر يطلق النسخة الرابعة من منتدى "اسمع واتكلم" بحضور وزراء

يطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الثلاثاء الموافق 6 مايو الجاري، النسخة الرابعة من منتدى "اسمع واتكلم" بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة وحضور رفيع المستوى من عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، على رأسهم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.​

مرصد الأزهر يطلق النسخة الرابعة من منتدى "اسمع واتكلم" بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين

وأكد مرصد الأزهر في بيان له، أن المنتدى هذا العام ينعقد في ظل تحديات دولية متعاظمة، تستدعي تضافر الجهود لمواجهة التطرف وتعزيز وعي الشباب بالقضايا المفصلية التي تواجه المجتمعات، مشيرًا إلى أن النسخة الرابعة من المنتدى تركز على قضيتين جوهريتين: العمل الأهلي المدني والتطوعي ودوره في سد الفجوة المجتمعية ومكافحة التطرف، ودور الشباب في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية في عصر الإعلام الرقمي، والتصدي لظاهرة التضليل عبر تنمية الوعي المجتمعي.​

وتستضيف الجلسة الأولى للمنتدى عددًا من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة سحر نصر، أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، ويدير الجلسة الإعلامي محمد سعيد محفوظ.​

أما الجلسة الثانية، التي تناقش "الشباب ودوره في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية في عصر الإعلام الرقمي"، فيشارك فيها السيد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور محمد كمال، مدير معهد البحوث والدراسات العربية، والدكتور محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ويدير الجلسة الإعلامي نشأت الديهي.​

ويُعد المنتدى أحد أبرز المبادرات التي أطلقها مرصد الأزهر منذ عام 2018، بهدف توفير مساحة تفاعلية تُمكّن الشباب من التعبير عن رؤاهم، وتعزيز الحوار البنَّاء بين الأجيال، حيث ناقشت نسخه السابقة موضوعات متنوعة مثل تحديات الهوية، حرية التعبير، قضايا المرأة، ومخاطر الذكاء الاصطناعي.

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