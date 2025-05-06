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خارج الحدود

للمرة الثالثة خلال 24 ساعة، "الدعم السريع" تستهدف مطار بورتسودان وفندق مارينا بالمسيرات (فيديو)

مطار بورتسودان، فيتو
مطار بورتسودان، فيتو

تعرض مطار بورتسودان الدولي فجر الثلاثاء، لهجوم بطائرات مسيرة انتحارية لمليشيا الدعم السريع، مطار بورتسودان الدولي وسمعت أصوات انفجارات عدة من المكان.

ويعد هذا الهجوم الثالث هجوم من نوعه خلال 24 ساعة؛ أسفر الاستهداف عن وقوع انفجار ضخم بمحيط المطار في بورتسودان، وأظهرت مشاهد خاصة لكاميرا "العربية" و"الحدث" تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف. وأفادت مصادر ميدانية لـ"العربية" و"الحدث" بأنَّ طائرةً مسيرة استهدفت مستودعًا للوقود بالمطار.

ووفق ما أوردت وسائل إعلام محلية، فقد استهدفت الطائرات المسيرة خزانات الوقود داخل مطار بورتسودان، ما أدى إلى سلسلة انفجارات ضخمة واندلاع حرائق هائلة وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان.

وسمع دوي ثلاثة انفجارات متتالية في أرجاء المدينة، وأفاد شهود عيان بأن الهجوم تسبب في حالة من الذعر بين السكان.

وأخلت السلطات المطار بالكامل وعلقت جميع الرحلات الجوية بشكل فوري، فيما باشرت فرق الدفاع المدني عمليات إطفاء الحريق واحتواء الأضرار.

وبحسب التصريحات الرسمية، لم تسجل إصابات بشرية مباشرة، لكن الهجوم تسبب في أضرار مادية كبيرة، خاصة في مرافق الوقود والبنية التحتية للمطار، الذي يعد شريان النقل الجوي الرئيسي في السودان منذ اندلاع الحرب.

كما أفادت مراسلة "العربية" و"الحدث" بأن مسيرة استهدفت فندق مارينا وسط بورتسودان دون إصابات.

وكانت مصر والسعودية أدانتا استهداف البنى التحتية والمرافق الحيوية في بورتسودان وكسلا، معتبرتين أن هذه الهجمات تهدد الاستقرار الإقليمي وتعرقل جهود إيصال المساعدات الإنسانية.

كما دعت روسيا ومصر إلى وقف إطلاق النار فورًا والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، محذرتين من تداعيات استمرار استهداف المنشآت المدنية.

ويأتي هذا الهجوم ضمن تصاعد "حرب المطارات" بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إذ شهدت الأيام الأخيرة استهداف مطارات أخرى مثل كسلا ودنقلا بمسيرات، في محاولة للضغط على الجيش الذي يتمركز في بورتسودان بعد فقدان السيطرة على الخرطوم.

ويعد مطار بورتسودان ثاني أهم مطار في السودان بعد مطار الخرطوم، وتكمن أهميته في كونه المنفذ الجوي الرئيسي للبلاد حاليا ومقر قيادة الجيش والحكومة.

ويمثل الهجوم على بورتسودان تصعيدا خطيرا في مسار الحرب السودانية، ويعكس انتقال المواجهات إلى مناطق كانت حتى وقت قريب بعيدة عن دائرة الاشتباك المباشر، ما ينذر بتعقيدات إضافية على المشهد الإنساني والأمني في البلاد.

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