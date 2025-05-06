هجوم عنيف بمسيرات أوكرانية يستهدف موسكو ووقف الرحلات في 3 مطارات

قال مسؤولون روس إن أوكرانيا شنت هجومًا ليليًّا بطائرات مسيرة استهدف العاصمة موسكو وأجبر السلطات على إغلاق المطارات الرئيسة الثلاثة في المدينة.

وقال رئيس البلدية سيرجي سوبيانين على تطبيق “تليجرام” إن خمس طائرات أوكرانية مسيرة على الأقل تم تدميرها لدى اقترابها من موسكو.

وذكرت وكالة النقل الجوي الاتحادية الروسية (روسافياتسيا) على تطبيق تليجرام أنها أوقفت الرحلات في مطارات فنوكوفو ودوموديدوفو وجوكوفسكي التي تخدم موسكو لضمان سلامة الملاحة الجوية.

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