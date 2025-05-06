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اقتصاد

تراجع الدولار بعد عودة رسوم ترامب الجمركية

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو

سجل سعر الدولار تراجعًا أمام عملات رئيسية منها الين واليورو في ظل تقييم الأسواق لاستمرار حالة عدم اليقين المحيطة بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية وتأثيرها في الاقتصاد.

وهبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل الدولار التايواني عند 28.8150 وسط تكهنات بأن تايوان سمحت لعملتها بالارتفاع ضمن صفقة تجارية مع الولايات المتحدة.

وأصبحت عملات دول آسيا والمحيط الهادئ المستفيد الرئيسي من تداعيات ذلك، وبلغ الدولار الأسترالي أعلى مستوى منذ ديسمبر الماضي ليصل إلى 0.64935 دولار.

وقال مارك تشاندلر كبير خبراء السوق في بانوكبيرن جلوبال فوركس إن تراجع قيمة الدولار مقابل العملات الآسيوية يعود في جانب منه إلى تصفية بعض المتعاملين لمراكز استثمارية كبيرة غير محمية مثل تأمينات الحياة في تايوان وسط أحاديث عن فرض رسوم جمركية أمريكية إضافية.

وأضاف “تراجع الدولار في آسيا يعود لأسباب منها قلق البعض من فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على أشباه الموصلات والتي من المقرر إعلانها ”الأربعاء"، بحسب وكالة رويترز.

وأكد ترامب سياساته القائمة على الرسوم الجمركية خلال مقابلة أُجريت معه الأحد، مضيفا أن الرسوم على الواردات الأمريكية ستثري الأمريكيين في نهاية المطاف. 

وأعلن أمس عن فرض رسوم جديدة 100 بالمئة على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.

ودافع وزير الخزانة سكوت بيسنت، الاثنين، عن رسوم ترامب الجمركية، مؤكدًا أن برنامجه الأوسع، والذي يشمل تخفيضات ضريبية، ستؤدي في النهاية إلى نمو اقتصادي طويل الأجل.

وانخفض الدولار 0.73 بالمئة مقابل الين إلى 143.885. وتراجع الدولار مقابل الفرنك السويسري 0.50 بالمئة إلى 0.82255.

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