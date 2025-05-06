مصر للطيران تلغي رحلاتها اليوم إلي بورتسودان وتوجه نداء لعملائها

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن إلغاء رحلتها رقم MS865 المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025 لحين استقرار الأوضاع، وذلك تزامنًا مع اشتعال الأحداث والاضطرابات بمدينة بورتسودان.

مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى بورتسودان بسبب الأوضاع هناك

وطالبت الشركة الوطنية مصر للطيران عملائها المسافرين علي الرحلة بضرورة مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولي 966122297777+أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.

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