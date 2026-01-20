للمراهقات، نصائح لبناء روتين شخصي في إجازة نصف العام

18 حجم الخط

نصائح لبناء روتين شخصي في إجازة نصف العام للمراهقات، إجازة نصف العام تمثل فرصة ذهبية للمراهقات لالتقاط الأنفاس بعيدًا عن ضغط الدراسة والامتحانات، لكنها في الوقت نفسه قد تتحول إلى وقت ضائع بين النوم الطويل، والهاتف، والتشتت، إذا لم يُستثمر بشكل واعٍ.





بناء روتين شخصي متوازن خلال الإجازة لا يعني تقييد الحرية أو تحويل الإجازة إلى “جدول مدرسي”، بل هو وسيلة ذكية لمساعدة المراهقة على الشعور بالإنجاز، والثقة بالنفس، والاستقرار النفسي، مع الاستمتاع بوقتها في آنٍ واحد.



في هذا التقرير، تقدم الدكتورة عبلة إبراهيم أستاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، نصائح عملية وبسيطة لبناء روتين شخصي يناسب المراهقات في إجازة نصف العام، مع مراعاة الجوانب النفسية والجسدية والاجتماعية.



أولًا: لماذا تحتاج المراهقة إلى روتين في الإجازة؟

أهمية الروتين للأبناء

قد تعتقد بعض الفتيات أن الروتين يعني الملل أو القيود، لكن الحقيقة عكس ذلك تمامًا. الروتين الصحي:



يمنح إحساسًا بالأمان والاستقرار النفسي.

يقلل من التوتر وتقلبات المزاج.

يساعد على تنظيم النوم والطاقة.

يعزز الشعور بالإنجاز والثقة بالنفس.

يحد من الإفراط في استخدام الهاتف ووسائل التواصل.

المراهقة بطبيعتها تمر بتغيرات نفسية وهرمونية كبيرة، ووجود روتين مرن يساعدها على فهم نفسها واحتياجاتها بدل الشعور بالضياع أو الفراغ.

ثانيًا: البداية من النوم… حجر الأساس لأي روتين

أهم خطوة في بناء أي روتين ناجح هي تنظيم النوم. السهر المبالغ فيه والنوم حتى الظهر يؤثران سلبًا على المزاج والطاقة والتركيز.

نصائح عملية:

تحديد موعد نوم واستيقاظ شبه ثابت (حتى لو مع مرونة بسيطة).

تجنب الهاتف قبل النوم بساعة على الأقل.

استبدال السهر على السوشيال بقراءة خفيفة أو موسيقى هادئة.

فتح الستائر صباحًا لتعريض الجسم للضوء الطبيعي.

نوم منتظم يعني يوم أكثر هدوءًا وإيجابية.

ثالثًا: روتين صباحي بسيط يصنع فرقًا كبيرًا

لا يشترط أن يكون الروتين الصباحي معقدًا، المهم أن يمنح المراهقة شعورًا بالبداية الجديدة.

أفكار لروتين صباحي مناسب:

ترتيب السرير فور الاستيقاظ.

غسل الوجه والعناية بالبشرة بخطوات بسيطة.

شرب كوب ماء.

أداء تمارين تمدد خفيفة أو مشي بسيط في المكان.

كتابة نية اليوم أو هدف صغير في كراسة.

هذه الخطوات الصغيرة تعزز الإحساس بالسيطرة على اليوم بدل تركه يمر عشوائيًا.

رابعًا: تقسيم اليوم إلى مساحات لا إلى ساعات

بدل الجداول الصارمة، يُفضل تقسيم اليوم إلى “مساحات”:

مساحة للعناية بالنفس.

مساحة للتعلم أو التطوير.

مساحة للمتعة والهوايات.

مساحة للعائلة أو الأصدقاء.

مساحة للراحة والهدوء.

هذا الأسلوب يخفف الضغط ويمنح مرونة أكبر، وهو مناسب جدًا لطبيعة المراهقات.

تنظيم روتين للأبناء

خامسًا: تطوير الذات بدون ضغط دراسي

الإجازة ليست للكتب المدرسية فقط، لكنها فرصة لاكتشاف الذات.

أفكار للتطوير الشخصي:

قراءة كتب تناسب العمر عن الثقة بالنفس أو اكتشاف الذات.

تعلم مهارة بسيطة أونلاين (تصميم، كتابة، تصوير، لغة).

ممارسة هواية قديمة تم إهمالها.

مشاهدة محتوى مفيد بدل الاستهلاك العشوائي.

المهم أن يكون التعلم بدافع المتعة وليس الإلزام.

سادسًا: العناية بالنفس والجسد

المراهقة تحتاج أن تتعلم مبكرًا أن العناية بنفسها ليست رفاهية.

ضمن الروتين اليومي يمكن إدخال:

روتين عناية بالبشرة مناسب للعمر.

حركة يومية بسيطة (يوجا، رقص، تمارين خفيفة).

أكل متوازن بدون حرمان أو قسوة.

شرب الماء بانتظام.

هذه العادات تبني علاقة صحية مع الجسد بدل الصراع معه.

سابعًا: وقت للهاتف… لكن بوعي

الهاتف جزء من حياة المراهقات، ومن غير الواقعي منعه، لكن يمكن تنظيمه.

نصائح ذكية:

تحديد وقت معين للسوشيال ميديا.

إلغاء متابعة الحسابات التي تسبب المقارنة أو الإحباط.

استبدال جزء من وقت الشاشة بأنشطة حقيقية.

تخصيص وقت يومي بدون هاتف تمامًا.

التحكم في الهاتف يعزز التركيز ويقلل القلق.

ثامنًا: الروتين الاجتماعي مهم أيضًا

العزلة المفرطة ليست صحية، خاصة في هذه المرحلة العمرية.

تشجيع اللقاءات العائلية.

الخروج مع صديقات إيجابيات.

المشاركة في أنشطة تطوعية بسيطة إن أمكن.

العلاقات الصحية جزء أساسي من التوازن النفسي.

تاسعًا: المراجعة الأسبوعية… سر الاستمرارية

في نهاية كل أسبوع، من المفيد أن تسأل المراهقة نفسها:

ما أكثر شيء استمتعت به؟

ما الذي لم يناسبني؟

ماذا أريد تغييره الأسبوع القادم؟

هذه المراجعة تعزز الوعي الذاتي وتعلمها الاستماع لنفسها.

أخيرًا: الروتين ليس نسخة واحدة للجميع

أهم رسالة يجب أن تصل لكل مراهقة:

روتينك يجب أن يشبهك أنتِ، لا صديقتك ولا المؤثرات على السوشيال ميديا.

الإجازة فرصة للتصالح مع النفس، واكتشاف الاهتمامات، وبناء عادات صغيرة تصنع مستقبلًا أكثر اتزانًا. روتين بسيط، مرن، وإنساني قد يكون أعظم هدية تقدمها المراهقة لنفسها في هذه المرحلة الحساسة من عمرها.

