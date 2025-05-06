بعد الطلاق واعتراف جليلة المغربية، تامر حسني وبسمة بوسيل وجها لوجه، ماذا حدث (فيديو)

تامر حسني وبسمة بوسيل، رغم هجومها عليه ورغم اعتراف جليلية المغربية بقصة علاقتهما، بشكل مفاجئ ظهر نجم الجيل تامر حسني، بصحبة الفنانة المغربية بسمة بوسيل، في أول حضور وتجمعا معًا للمرة الأولى، بعد الطلاق بينهما.

أول لقاء بين تامر حسني وبسمة بوسيل

ووثق تامر حسني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، يوثق حضوره برفقة بسمة أطفالهما الثلاثة "تاليا"، و"أماليا"، و"آدم"، وذلك في الاحتفال بعيد ميلاد ابنتيهما "تاليا" و“أماليا” حيث دارت أحاديث ونقاشات الجمهور في الساعات القليلة الماضية، مثيرًا العديد من التساؤلات بشأن ما إذا كان الثنائي الفني المنفصل زوجيًّا يحتفلان فقط بعيد ميلاد نجلتيهما أم إن صفحة الخلافات بينهما قد طويت، ويسطران فصلًا جديدًا في علاقتهما، يؤشر إلى العودة للحياة الزوجية من جديد؟

اعتراف جليلة المغربية بعلاقتها العاطفية بتامر حسني

وأظهر مقطع الفيديو المتداول تامر حسني وبسمة بوسيل، وكأن شيئًا لم يحدث بينهما في السابق على خلفية تصريحات بوسيل المثيرة للجدل عن تعرضها للأذى النفسي بسبب حبها وعلاقتها العاطفية والزوجية مع تامر حسني، فضلًا عن تصريحات جليلة المغربية التي اعترفت صراحة بحب نجم الجيل لها وعلاقتهما العاطفية، إذ تفاعلا مع أجواء الاحتفال بعيد ميلاد "تاليا" و"أماليا" وبحضور "آدم"، في سعادة، ومرح، والغناء لنجلتيهما.

غناء تامر حسني وبسمة بوسيل

وشارك تامر حسني طليقته بسمة بوسيل الغناء لنجلتيهما، على أنغام أغنية "كل سنة وأنت طيب" للفنان تامر حسني، استعاد به كلاهما ذكريات ما قبل الزواج، عن طريق المشاركة سابقًا في ديو غنائي بعنوان "متسألنيش"، الذي كان ضمن أغنيات ألبوم "اللي جاي أحلى"، الصادر في عام 2011 للفنان تامر حسني، قبل زواجهما بعام واحد فقط في 2012.

وربط رواد التواصل الاجتماعي بين طريقة احتفال تامر حسني وبسمة بوسيل بعيد ميلاد نجلتيهما، وبين الفيلم السينمائي الشهير "عمر وسلمى"، الذي وثق لحظات الحب والارتباط العاطفي، مرورًا بالزواج والإنجاب، ووصولًا إلى الطلاق، الذي ينتهي بالعودة من أجل الأبناء، وعبّر محبو تامر وبسمة عن أملهم في أن يكون ظهورهما الأول معًا، بداية لطي صفحة خلافات الماضي والمضي قدمًا نحو العودة للحياة الزوجية من أجل الأبناء.

بسمة بوسيل تهاجم تامر حسني

وكانت الفنانة المغربية بسمة بوسيل أثارت جدلًا واسعًا عن طلاقها ومعاناتها خلال زواجها بالفنان تامر حسني، وفجرت بسمة وقتئذ مفاجآت مدوية، وروت بالدموع تفاصيل صادمة عن مرورها بالاكتئاب، نتيجة "فشلها العاطفي" إلى حد كانت فيه على وشك أن تُقدم على الانتحار، ما تسبب في حالة من الانقسام بين زملاء الوسط الفني، بين المؤيدين والمعارضين لطرف على حساب الآخر.

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