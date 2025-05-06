مخالفات فورية واستدعاء شرطة الكهرباء، شاهد ماذا فعل محافظ الإسكندرية بسوق زنانيري وأبوقير وسيدي جابر

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بجولة ميدانية مفاجئة شملت كل من سوق زنانيري والمنطقة الخلفية لمحطة قطار سيدي جابر بنطاق حي شرق، وذلك في إطار متابعة الأوضاع الميدانية والتأكد من انضباط الشارع السكندري والأسواق وتوافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة للمواطنين، بالإضافة إلى إزالة كافة الإشغالات والمخالفات.

وخلال جولته بسوق زنانيري، حرص المحافظ على التأكد من التزام التجار بالأسعار المقررة، وعدم وجود تجاوزات أو تعديات على الطريق العام، مشددًا على رئيس حي شرق بالمتابعة المستمرة ومنع أي محاولة لعودة التعديات والإشغالات مرة أخرى داخل السوق.

كما شملت الجولة تفقد شارع أبو قير، مرورًا بمناطق كليوباترا وسيدي جابر قبلي وسموحة، حيث وجه المحافظ بإزالة كافة التعديات والإشغالات وبسرعة تكثيف أعمال النظافة العامة، خاصة في ظل تكدس المحال التجارية بالمنطقة، مشيرًا إلى ضرورة رفع المخلفات والعوائق التي تعيق حركة المرور والمارة.

ووجه محافظ الإسكندرية إدارة المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع السيارات المتوقفة بشكل عشوائي خارج أماكن الانتظار المخصصة، مطالبًا بإيجاد حلول عاجلة للتكدسات المرورية الناتجة عن سوء تنظيم انتظار السيارات.

كما شدد على إدارة المرافق بمتابعة الدراجات البخارية التابعة للمحال التجارية، والتي تتسبب في اختناقات مرورية نتيجة انتظارها أمام المحال بشكل غير منظم، مؤكدًا أن إعادة الانضباط إلى الشارع السكندري يتطلب تكاتفًا بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.

جاء ذلك بحضور؛ السكرتير العام المساعد للمحافظة، وكل من رئيس حي شرق، وإدارة المرور، وإدارة المرافق.

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