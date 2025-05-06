شيك على بياض، تفاصيل عرض الهلال السعودي للتعاقد مع قائد مان يونايتد استعدادا لمونديال الأندية

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن تفاصيل العرض الذي قدمه نادي الهلال السعودي، لضم النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

عرض الهلال السعودي لضم برونو فيرنانديز

ووفق صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن مسؤولي نادي الهلال تقدموا بعرض رسمي للتعاقد مع برونو فيرنانديز، لمدة 3 مواسم، وذلك قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقالت الصحيفة إن مسؤولي نادي الهلال اجتمعوا بكايتانو ماريا وميجيل روبن محامٍ ووكيل النجم البرتغالي لبحث إمكانية التعاقد معه.

وأوضحت أن الهلال مستعد لتلبية كافة المطالب المالية الخاصة باللاعب، الذي يعد أحد أبرز نجوم خط الوسط في أوروبا خلال الأعوام الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال التوصل لاتفاق نهائي مع برونو، فإن إدارة الهلال ستبدأ على الفور التفاوض مع نادي مانشستر يونايتد للظفر بالصفقة في الصيف المقبل.

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