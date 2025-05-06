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أخبار مصر

وزير العمل يزف بشرى سارة لعمال التراحيل بشأن الدعم والحماية الاجتماعية

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو
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قال محمد جبران وزير العمل أنه يتم حصر العمالة غير المنتظمة من خلال مفتشي التفتيش بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات.

 

وأشار وزير العمل أنه بالفعل ما زال التسجيل مستمرًّا، ويتم ذلك عبر الشركة أو المقاول أو عن طريق مفتش التفتيش أو مفتش السلامة داخل المشاريع القومية أو المشروعات المنتشرة على مستوى المحافظة، يقوم المفتشون بتسجيل العمالة التي تعمل داخل تلك المشروعات، ومن ثم إدخالها إلى قاعدة البيانات.

 

لجنة الحماية الاجتماعية

وأضاف في تصريحات خاصة أن التسجيل مستمر في جميع مديريات العمل داخل محافظات الجمهورية، كما أن لجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة تهدف إلى الوقوف على عدد العمالة غير المنتظمة، حتى تحدد الوزارة الخطط المستقبلية لهذه الفئة ومعرفة أماكن وجودها، لوضع خطط لاستيعابها وتوفير الخدمات اللازمة لها، كما يقدم المقاول الذي ينفذ مشروعات في المنشآت المختلفة كشفًا دوريًا بأسماء العاملين لديه.

 

عمال التراحيل

وأكد أن عمال التراحيل هم عمال باليومية، وكان الهدف هو حصر هذه العمالة بحيث يتم ضمها إلى قاعدة البيانات ومنظومة العمالة غير المنتظمة، حتى يحصل العامل منهم على الدعم والحماية الاجتماعية، وبالفعل، تم البدء بمحافظة القاهرة، كما سيتم توفير محطة انتظار لهم، تقيهم من أشعة الشمس في الصيف والأمطار في الشتاء.

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