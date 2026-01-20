ركبهم على العجلة، فيديو جديد يوثق لحظة استدراج المتهم لأطفال المنوفية الـ 3 قبل قتلهم

18 حجم الخط

حصلت فيتو على فيديو جديد يرصد تحركات المتهم بقتل 3 أطفال بقرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قبل وقوع الجريمة بلحظات.



ويُظهر الفيديو المتهم وهو يستقل دراجة، ثم ينتظر الأطفال في بداية الشارع المؤدي إلى مسرح الجريمة بالمنزل المهجور محل الواقعة، حيث بدأ كأنه يراقب المكان لحين وصولهم.



وبحسب ما ورد في الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة، قام المتهم باستدراج الأطفال، حيث صعد الشقيقان على الدراجة، بينما كانت تسير خلفهما ابنة عمهما، قبل أن يصطحبهم جميعًا إلى داخل المنزل المهجور ويقوم بقتلهم.

التفاصيل الكاملة لمقتل 3 أطفال بالمنوفية

وكشف مصدر أمني بمحافظة المنوفية تفاصيل العثور على جثامين 3 أطفال بقرية الراهب التابعة لمدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، داخل أحد المنازل المهجورة بالقرية.

وكشف المصدر عن أن المتهم قام بإنهاء حياتهم بقطعة قماش استخدمها في خنق الأطفال الثلاثة، بعد أن ترصد لهم بمعرفته المسبقة لموعد ذهابهم للحضانة، وقام باختطافهم والإجهاز عليهم.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أنه قام بعد ذلك بالذهاب بهم للمنزل المهجور الخاص بأحد أقارب الجاني، وأنه قام بذلك انتقامًا من والدهم لوجود خلافات سابقة بينهما.

الأجهزة الأمنية بالمنوفية تنجح في إلقاء القبض على المتهم بقتل صغار المنوفية

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية في إلقاء القبض على المتهم بقتل ثلاثة أطفال خنقًا داخل منزل مهجور بقرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم، في الواقعة التي هزت الرأي العام بالمحافظة.

وكانت قرية الراهب قد شهدت جريمة مأساوية بعد العثور على ثلاثة أطفال متوفين خنقًا داخل منزل مهجور، بينهم شقيقان ونجلة عمهما، عقب تغيبهم لساعات عن منازلهم، والعثور عليهم في ظروف غامضة.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، تمكنت قوات المباحث من تحديد هوية المتهم، وهو جار للأطفال معروف بسوء السلوك، وتم ضبطه بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة.

وبمواجهة المتهم بالأدلة، اعترف بارتكاب الجريمة، حيث تم اقتياده إلى ديوان المركز، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

