ترامب يعلن موعد زيارته للسعودية والإمارات وقطر وإسرائيل تستبقها بعملية "مركبات جدعون"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيزور السعودية والإمارات وقطر الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أكدت في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور الشرق الأوسط الشهر المقبل، وأضافت أن الزيارة ستشمل السعودية وقطر والإمارات.

وكان ترامب أعلن عن رحلته في تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي في مارس الماضي، حيث صرح للصحفيين بأنه سيزور الشرق الأوسط، ومن المرجح قطر والإمارات "في وقت ما الشهر المقبل".

واستضافت السعودية محادثات بين روسيا وأوكرانيا، حيث يناقش البلدان وقف إطلاق نار محتمل.

وتُعد هذه الجولة الشرق أوسطية، المقررة في الفترة من 13 إلى 16 مايو، ثاني رحلة خارجية لترامب خلال ولايته الثانية، بعد زيارته المقررة إلى روما نهاية هذا الأسبوع لحضور جنازة بابا الفاتيكان الراحل فرنسيس.



عملية “مركبات جدعون” في غزة

صادق المجلس الوزاري الأمني-السياسي الإسرائيلي بالإجماع يوم أمس على عملية "مركبات جدعون"، التي تهدف إلى تصفية حركة حماس في غزة وتحرير جميع الرهائن.



وفق الخطة التي وضعها رئيس الأركان إيال زامير وقيادة الجيش، وتمت المصادقة عليها من قِبل وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيعزز الجيش الإسرائيلي قواته وسيتحرك بقوة من أجل حسم حماس عسكريًّا وتدمير قدراتها القتالية والحكمية، مع خلق ضغط شديد من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى.



وسيُمنح غطاء حماية قوي للقوات المناورة من البر والجو والبحر، من خلال استخدام أدوات ثقيلة لتفكيك العبوات الناسفة وتدمير المباني المهددة، بحسب الخطة.

العنصر المركزي في الخطة هو إجلاء واسع النطاق لجميع سكان غزة من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة، إلى المناطق الجنوبية من القطاع، مع "فصلهم عن عناصر حماس، من أجل تمكين الجيش من حرية عمل عملياتية".

وعلى خلاف ما سبق، سيبقى الجيش الإسرائيلي في كل منطقة يتم السيطرة عليها "لمنع عودة الإرهاب"، وسيتم التعامل مع كل منطقة يتم "تطهيرها" وفق نموذج رفح، حيث تم تحييد جميع التهديدات وتحويلها إلى جزء من المنطقة الأمنية.

وبحسب الخطة، سيستمر الحصار الإنساني وفقط في وقت لاحق بعد بدء العمليات القتالية والإجلاء الواسع للسكان إلى الجنوب، سيتم تنفيذ خطة إنسانية كما عُرضت يوم الأحد من قِبل الجيش وصادق عليها المجلس الوزاري.

هذه الخطة ستميز بين المساعدات وحماس، من خلال تشغيل شركات مدنية وتحديد مناطق سيتم تأمينها من قِبل الجيش، بما في ذلك إقامة منطقة معزولة في رفح، جنوب محور "موراغ"، حيث سيتم فحص الداخلين من قِبل الجيش لمنع وجود عناصر حماس.

وبحسب إعلام عبري، استعدادات القوات قبل بدء المناورة ستتيح "نافذة فرصة" حتى نهاية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة، لتنفيذ صفقة تبادل مختطفين وفق "مقترح ويتكوف".

ووفقا للخطة، "في أي تسوية مؤقتة أو دائمة، إسرائيل لن تخلي المنطقة الأمنية حول غزة، والمخصصة لحماية التجمعات السكانية ومنع تهريب السلاح لحماس. وفي حال عدم التوصل إلى صفقة مختطفين، ستبدأ عملية "مركبات جدعون" بقوة كبيرة ولن تتوقف حتى تحقيق جميع أهدافها".

كما ستكون خطة الهجرة الطوعية لسكان غزة، وخاصة أولئك الذين سيتم تجميعهم في الجنوب خارج سيطرة حماس، جزءًا من أهداف العملية.

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