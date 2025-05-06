مش غارة إسرائيلية، أسباب انفجارات واشتعال النيران بمدينة حلب السورية (فيديو)

علقت إدارة محافظة حلب السورية على الانفجارات التى هزت المدينة وتسببت في اشتعال الحرائق بعدد من أحيائها، قائلة بأن أصوات الانفجارات التي سمعت في مدينة حلب، ناتجة عن خلل فني بدبابة في كلية المدفعية مما أدى لانفجارها.

وأضافت أن فرق الإطفاء توجهت إلى الموقع، وأخمدت الحريق دون تسجيل إصابات.

وكانت سمعت أصوات انفجارات ضخمة قبل قليل في الأحياء الجنوبية الغربية من مدينة حلب السورية قيل إنها ناجمة عن انفجار في مستودع ذخيرة في كلية المدفعية بمنطقة الراموسة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر النيران وأعمدة الدخان الناجمة عن الانفجارات.

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن الانفجارات المسموعة في مدينة حلب سببها انفجار دبابة نتيجة خلل فني، ومما زاد وتيرة الانفجارات وجود عدة قذائف بجانبها في كلية المدفعية.

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