مطعم إيطالي يطرد عائلة إسرائيلية بسبب دعمهم للجرائم ضد غزة (فيديو)

طلب مطعم في نابولي الإيطالية من عائلة إسرائيلية، مغادرة المكان، قبل أيام، بعد أن قيل لهم "الصهاينة غير مرحب بهم هنا".



الحادثة، التي تم تصويرها في فيديو وانتشرت بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر نقاشًا حادا بين العاملة في المطعم وزوجين إسرائيليين، حيث طلبت العاملة من الزوجين الرحيل بسبب "مقتل الأبرياء في غزة".

الزوجان، اللذان يعيشان في إسرائيل ويشيران إلى أنفسهما كيهود إسرائيليين، زعما أنهما تم طردهما فقط بسبب هويتهما الإسرائيلية اليهودية.

في الفيديو، يُسمع مالك المطعم وهو يطلب منهما المغادرة دون دفع الفاتورة.

VIDEO | "And tell the Zionists they’re not welcome here."



(An Israeli family boasting about the genocide they’re committing in Gaza was expelled from a restaurant in Naples, by a very savvy owner) pic.twitter.com/XiB2gTdkre — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) May 5, 2025

المطعم يشرح الموقف

في رد فعل على الحادثة، نشر مطعم "لا تافرنا دي سانتا كيارا" بيانًا على صفحته على فيسبوك يشرح الموقف.

وقال في البيان إن الزبائن قد أشاروا إلى "دعمهم لجرائم حكومة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان: "كمواطنين أصحاب ضمائر حية، نستنكر الإبادة الفلسطينية المستمرة كجريمة ضد الإنسانية".

وذكر البيان أيضًا أن السياح اتهموا المطعم بمعاداة السامية مشددين على أن دعم الفلسطينيين يعني دعم الإرهاب.

وأشار البيان إلى أن المطعم يعارض "الفصل العنصري الإسرائيلي ودعم الإبادة الفلسطينية المستمرة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.