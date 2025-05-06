الثلاثاء 06 مايو 2025
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خارج الحدود

مطعم إيطالي يطرد عائلة إسرائيلية بسبب دعمهم للجرائم ضد غزة (فيديو)

مطعم إيطالي يطرد
مطعم إيطالي يطرد عائلة إسرائيلية، فيتو

طلب مطعم في نابولي الإيطالية من عائلة إسرائيلية، مغادرة المكان، قبل أيام، بعد أن قيل لهم "الصهاينة غير مرحب بهم هنا".


الحادثة، التي تم تصويرها في فيديو وانتشرت بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر نقاشًا حادا بين العاملة في المطعم وزوجين إسرائيليين، حيث طلبت العاملة من الزوجين الرحيل بسبب "مقتل الأبرياء في غزة".

الزوجان، اللذان يعيشان في إسرائيل ويشيران إلى أنفسهما كيهود إسرائيليين، زعما أنهما تم طردهما فقط بسبب هويتهما الإسرائيلية اليهودية.

في الفيديو، يُسمع مالك المطعم وهو يطلب منهما المغادرة دون دفع الفاتورة.

المطعم يشرح الموقف

في رد فعل على الحادثة، نشر مطعم "لا تافرنا دي سانتا كيارا" بيانًا على صفحته على فيسبوك يشرح الموقف. 

وقال في البيان إن الزبائن قد أشاروا إلى "دعمهم لجرائم حكومة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان: "كمواطنين أصحاب ضمائر حية، نستنكر الإبادة الفلسطينية المستمرة كجريمة ضد الإنسانية".

وذكر البيان أيضًا أن السياح اتهموا المطعم بمعاداة السامية مشددين على أن دعم الفلسطينيين يعني دعم الإرهاب. 

وأشار البيان إلى أن المطعم يعارض "الفصل العنصري الإسرائيلي ودعم الإبادة الفلسطينية المستمرة".

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