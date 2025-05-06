إبراهيم عيسى يحذر من سيناريو كارثي بشأن قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم، كشف الإعلامي إبراهيم عيسى، عن رأيه في قضية الإيجار القديم التي تعتبر قضية الساعة لا سيما وأنها تخص ملايين من المواطنين.

إبراهيم عيسى: الإيجار القديم قضية شائكة

وقال “عيسى” إن قانون الإيجارات القديمة أو تعديلات قانون الإسكان بات حديث كل بيت في مصر، لأنه يخص ملايين الوحدات السكنية والسكان والملاك والقضية شائكة جدًا.

إبراهيم عيسى: في ملف الإيجار القديم الكل يشعر بالظلم

وأوضح ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأزمة تنقسم بين طرفين، كلٌ منهما يرى أنه صاحب الحق الكامل، ويشعر بالظلم من الصيغة الحالية أو المقترحة للقانون، سواء من ناحية التعديلات أو ما تم طرحه في مناقشات البرلمان.

وأشار إلى أن الحكومة تقدّمت بمشروع القانون استنادًا إلى وجود حكم دستوري يستلزم تعديل القانون القائم، وإلا فإن الحكم قد يُطبّق تلقائيًا، ما يعني فسخ العقود القديمة بشكل تلقائي، حسب تفسير الحكومة، وهو ما يبرر التعجّل في إقرار التعديلات، مضيفًا: "يرى عدد من النواب أن التعجل غير مبرر، ويطالبون بالتمهّل والنقاش المجتمعي الواسع، قبل الخوض في تفاصيل المواد والبنود".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.