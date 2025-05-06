أزمة وعدت، شعبة الخضراوات تزف بشرى سارة بشأن أسعار الفاكهة والليمون (فيديو)

كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أن السبب وراء ارتفاع سعر كيلو الليمون إلى 100 جنيها يرجع الي تراجع الإنتاجية بعد تعرض أشجار الليمون إلى إصابة.

انخفاض تدريجي في اسعار الليمون

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون":"نشهد حاليًّا انخفاض تدريجي في اسعار الليمون وفقا لآليات العرض والطلب".

ولفت إلى أنه مع زيادة المعروض خلال الشهرين المقبلين سيحدث انخفاض تدريجي وملحوظ في أسعار الليمون.

انخفاض اسعار البطيخ

وأشار إلى أن سعر كيلو البطيخ يتراوح ما بين 13 إلى 15 جنيها لكن سيحدث انخفاض في الأسعار خلال الأيام المقبلة.

انخفاض أسعار الفاكهة والخضراوات

ولفت إلي أن اسعار الكنتالوب والجوافة والبطيخ والخوخ وكافة المنتجات الزراعية ستشهد انخفاض ملحوظ في الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.

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