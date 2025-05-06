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خارج الحدود

جنرالات وأدميرالات، وزير الدفاع الأمريكي يخفض 20% من المناصب القيادية العسكرية العليا

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، فيتو

أصدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث توجيهات بخفض عدد جنرالات الجيش والأدميرالات من ذوي الأربع نجوم بنسبة 20% على الأقل.

وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن مذكرة مؤرخة أمس الإثنين وقعها هيجسيث أنه "اعتبارًا من عام 2023، أصبح لدى القوات المسلحة الأمريكية 37 جنرالًا وأدميرالًا يحملون أربعة نجوم على أكتافهم".

وأضافت أن "هيجسيث أمر كبار قادة البنتاجون بخفض عدد الجنرالات والأدميرالات من ذوي الأربع نجوم في الجيش بنسبة 20% على الأقل".

وأوضحت أنه "يتعين على البنتاجون تقليص عدد الجنرالات في الحرس الوطني بنسبة 20% وتقليص العدد الإجمالي لكبار ضباط الجيش والبحرية في القوات المسلحة بنسبة 10%".

وأشارت إلى أن "هناك حاليًّا نحو 900 ضابط كبير في الجيش والبحرية أولئك الذين يحملون رتبة نجمة واحدة وما فوق".

هذا وأكد هيجسيث أن "التخفيضات هي خطوة حاسمة نحو تبسيط القيادة من خلال القضاء على المناصب الزائدة".

وسبق لهيجسيث أن جادل، بما في ذلك خلال جلسة تأكيد تعيينه، بوجود عدد كبير جدًّا من كبار الجنرالات في الجيش.

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وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث البنتاجون

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