رفضته ووصفته بـ"المجنون"، محمد عشوب يكشف عن مشروع زواج بين أحمد زكي ووردة فيديو)

كشف الماكيير محمد عشوب، عن تفاصيل مشروع زواج بين الفنان أحمد زكي والمطربة الجزائرية وردة، وسر رفض ورده الزواج به ووصفه بـ"المجنون".

وقال محمد عشوب خلال مقابلة تليفزيونية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2: "النجم أحمد زكي عرض عليَّ أن يتزوج وردة وأن أتحدث معها في ذلك الأمر، وفي اليوم الثاني المتفق عليه بأن نذهب معًا لمقابلتها، اتصل به، لكن لم يرد عليه وذهبت إلى غرفته في الفندق ولم أجده.

وأضاف أن المطربة وردة، رفضت الزواج بأحمد زكي وقالت إنه شخص مجنون، ولا تستطيع أن تتزوجه خاصة بعدما تزوجت الملحن بليغ حمدي وزوجها جمال قصري.

وعن علاقته بالمطربة وردة أضاف “عشوب”: "أن المطربة الراحلة وردة، كانت تعتقد أنه لا يحبها كونه تأخر عليها في الميعاد المتفق عليه ليقوم بعمل المكياج الخاص لها، ولكنها طلبت منه أن يحبها لكي يستمر التعاون بينهما.

وتابع: "وردة قالت لي حبني علشان نشتغل مع بعض، قلت لها أنا بحبك، قالت لي أثبت لي قلت لها هاتي بوسة قالت لي بس يا قليل الأدب"، كما أن مشهد أحمد زكي في فيلم "موعد على العشاء" عندما دخل المشرحة في الصندوق، وذلك كان مشهدًا حقيقيًّا، ومن المفترض أن تراه سعاد حسني وهو فاقد الحياة وتدخل في حالة انهيار وقدمت المشهد بكل عبقرية ولكن فريق العمل لم يتذكر أحمد زكي وهو في ثلاجة الموتى.

وعن أفضل ممثل يستطيع تجسيد شخصية الفنان أحمد زكي قال “عشوب”: "محمد رمضان هو الشخص الأقرب لتقديم شخصية أحمد زكي لأنه متشبع منه للغاية".

كما وصف الفنان أحمد زكي بـ"رئيس جمهورية التمثيل" أو حرباء السينما المصرية الذي يتلون حسب كل شخصية يعملها.

وأوضح أن مشهد أحمد زكي في فيلم "موعد على العشاء" عندما دخل المشرحة في الصندوق، وذلك كان مشهد حقيقي، ومن المفترض أن تراه سعاد حسني وهو فاقد الحياة وتدخل في حالة انهيار وقدمت المشهد بكل عبقرية ولكن فريق العمل لم يتذكر أحمد زكي وهو في ثلاجة الموتى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.