تطيل العمر وتقلل الوفيات، أخبار سارة لعشاق القهوة وهذه عدد الأكواب اليومية لزيادة تأثيرها

زف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، بشرى سارة لعشاق القهوة، ذاكرًا عدد الأكواب اليومية التي تفيد صحة الإنسان.

وكتب" شعبان" عبر صفحته الشخصية “فيس بوك” تحت عنوان "أخبار سارة لعشاق القهوة"، وقال 3 أكواب قهوة في الصباح تطيل العمر، دراسة في مجلة القلب الأوروبية".



تقلل الوفيات

وأضاف: "قلنا من قبل القهوة كحول الأذكياء والقهوة من 3 إلى 5 أكواب قهوة خاصة في الصباح بما تحتويه من مواد ضد الأكسدة تقلل الوفيات، والوفيات من القلب بصفة خاصة وتمنع تصلب الشرايين التاجية ولا تتسبب في الذبذبة الأذينية ولا اختلال كهرباء القلب ومفيدة للمخ والأعصاب وتمنع الألزهايمر (العته المبكر) وتمنع مرض پاركنسون".



وأشار أيضًا إلى أن القهوة تمنع الإصابة بمرض السكر من النوع التاني كما تمنع سرطان الكبد وتليف الكبد".



وتابع:" حديثا قد كشف باحثون في مجال الصحة بجامعتي هارفارد وتولين أن شرب القهوة يمكن أن يطيل متوسط العمر شريطة تناولها في الصباح.

كما قدم عميد معهد القلب الأسبق روشتة لتناول القهوة وقال:" وقت شرب القهوة يؤثر على طول العمر بشكل ملحوظ ويساعد على حماية القلب، وفق دراسة في عيادة مايو.

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ولفت إلى أن الدراسة التي نشرت في مجلة القلب الأوروبية وجدت أن من اقتصر شربهم للقهوة على ساعات الصباح فقط قلت مخاطر الوفاة المرتبطة بالأمراض.

‎وأوضحت بحسب “شعبان” أن شاربي القهوة الصباحية كانوا أقل عرضة للوفاة لأي سبب بنسبة 16% مقارنة بالأشخاص الذين امتنعوا عن تناول القهوة وأقل عرضة للوفاة بأمراض القلب بنسبة 31%.



‎ وأردف:"لاحظت الدراسة أنه لم يشهد أولئك الذين شربوا القهوة طوال اليوم أي انخفاض في المخاطر مقارنة بغير شاربي القهوة".



‎كوب واحد لا يحدث الفارق

‎ووفق الدراسة، فإن كمية القهوة تؤثر على مدى الاستفادة منها، حيث بدا أن أولئك الذين تناولوا كوبا واحدا فقط من القهوة شهدوا أدنى مستوى من الفائدة، في حين أظهر الأشخاص الذين شربوا من كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميا تأثيرات أكبر في المتوسط.



‎وذكر الباحث الرئيسي للدراسة، الدكتور لو تشي، في بيان صحفي: "هذه هي أول دراسة تختبر أنماط توقيت شرب القهوة والنتائج الصحية".



‎وتابع: "تشير نتائجنا إلى أنه ليس فقط ما إذا كنت تشرب القهوة أو كم تشرب، ولكن الوقت من اليوم الذي تشرب فيه القهوة هو المهم، لافتًا إلى عدم اعتياد تقديم نصائح حول التوقيت في الإرشادات الغذائية، قائلًا "ولكن ربما يجب أن نفكر في هذا في المستقبل".



‎وتشير الأدلة الجديدة إلى أن استهلاك القهوة في الصباح، على عكس تناولها طوال اليوم، قد يكون مرتبطًا بمخاطر أقل للوفاة من جميع الأسباب وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يقول الدكتور أديدابو إيلومايد، اختصاصي أمراض القلب الوقائية في معهد القلب والأوعية الدموية في ميامي التابع لمؤسسة بابتيست هيلث.



‎وأرجع إيلومايد ذلك إلى أنه "قد يكون هذا الارتباط بسبب تفاعل القهوة مع الإيقاعات اليومية، حيث إن تناول الكافيين في وقت لاحق من اليوم يمكن أن يعطل أنماط النوم وإفراز الميلاتونين، مما قد يقلل من فوائدها الصحية.

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