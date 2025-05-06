مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة الإنتر وبرشلونة بأبطال أوروبا

تجري اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز، وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا.

الدوري المصري الممتاز

سموحة مع طلائع الجيش 5 مساء - أون سبورت 1

زد مع الاتحاد السكندري 8 مساء - أون سبورت 1

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان مع برشلونة 10 مساء - بي إن سبورتس 1

كأس أمم إفريقيا للشباب

زامبيا مع تنزانيا 6 مساء - بي إن سبورتس 6

سيراليون مع جنوب أفريقيا 9 مساء - بي إن سبورتس 8

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