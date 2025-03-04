أخبار مصر: قمة عربية طارئة اليوم بالقاهرة، رقم كارثي بأطفال فقدوا بصرهم بسبب صواريخ رمضان، أمريكا توجه ضربة قاسمة لأوكرانيا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مصر تستضيف قمة عربية طارئة اليوم

تستضيف مصر قمة عربية طارئة اليوم الثلاثاء 4 مارس بالقاهرة، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطرة للقضية الفلسطينية.

بينهن "أم وابنتها وشقيقتها"، مصرع 4 سيدات في حريق هائل داخل شقة سكنية بالإسكندرية

لقي 4 أشخاص مصرعهم بمحافظة الإسكندرية، في حريق هائل نشب داخل شقة سكنية بمنطقة شارع ٦ بالمراغي شرق المحافظة.

بصور الأقمار الصناعية، تحذير لهذه المناطق من طقس اليوم والكشف عن انقلاب جوي جديد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025، مؤكدة أن الطقس يشهد فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة، ورياح نشطة على فترات متقطعة.

ردا على وصول حاملة الطائرات إلى سول، شقيقة كيم تهدد بضرب أمريكا وقواعدها العسكرية بالمنطقة

هددت كيم يو جونج الشقيقة النافذة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الثلاثاء بإطلاق تحركات استفزازية لافتة، ردًّا على وصول حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية والأنشطة العسكرية الأمريكية الأخرى، التي وصفتها بـ"هستيريا المواجهة من قبل الولايات المتحدة وأتباعها".

طبيب عيون ببني سويف: استقبلت 6 أطفال فقدوا بصرهم بسبب الألعاب النارية في أسبوع

حذر الدكتور خالد عبد العزيز، أحد الأطباء بمحافظة بني سويف، من خطورة الألعاب النارية التي يستخدمها الأطفال، والمعروفة بين الأهالي بـ"صواريخ الأطفال"، مؤكدًا أنها أصبحت تهدد حياة وسلامة الصغار.

انخفاض سعر النفط بعد توقف المساعدات لأوكرانيا والرسوم الجمركية وزيادة إنتاج أوبك+

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدات العسكرية لأوكرانيا ومع استعداد الأسواق لدخول الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين حيز التنفيذ.

شيماء سيف تكشف عن اسم فنانة شهيرة وراء رجوعها إلى زوجها محمد كارتر

عادت الفنانة شيماء سيف إلى زوجها مدير الإنتاج محمد كارتر، بعد انفصال استمر قرابة شهر.

ونشر محمد كارتر صورة تجمعه بشيماء وعلق عليها قائلًا: “اللهم ألِّف بين قلوبنا وأصلِّح ذات بيننا.. حبيبتي رجعت لحضني”.

الصين تتوعد أمريكا بعد زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها

حذرت بكين الثلاثاء من أنها ستتخذ "إجراءات مضادة" بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 20 بالمئة.

قبل قمة القاهرة، رسالة عاجلة من شيخ الأزهر إلى القادة العرب

دعا فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قادة الدول العربية المشاركين في القمة العربية المنعقدة اليوم الثلاثاء بالقاهرة، إلى تعزيز التضامن العربي واتخاذ موقف موحد إزاء التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

ضبط طالب بيكشف على المرضى ومفيش أدوية، وكيل صحة سوهاج يكتشف كوارث طبية بمستشفى العسيرات

تفقد الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، مستشفى العسيرات واتخذ عددًا من القرارات الهامة والتصحيحية خلال تفقده المفاجئ على مستشفى العسيرات المركزي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ.

تقارير تحذر: شواحن شركة آبل تسبب التشوهات الخلقية وأضرارا بالجهاز التناسلي

كشفت تقارير حديثة عن احتواء العديد من أجهزة الشحن التي تبيعها شركة آبل، على مواد كيميائية معروفة بتسببها في السرطان والتشوهات الخلقية وأضرار بالجهاز التناسلي.

الليلة، الزمالك يسعى لتصحيح المسار في الدوري الممتاز على حساب إنبي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة إنبي في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها اليوم الثلاثاء.

طاقم إسعاف يسلم 307 آلاف جنيه عثروا عليها بجوار جثة متوفى في حادث ببني سويف

في واقعة إنسانية شهدها الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، تمكن 3 مسعفين من إدارة مرفق الإسعاف بالمحافظة، وهم علي محمد حسن، ناصر سيد محمد عيد عبد ربه، وأيضًا سائقا سيارتي الإسعاف، وهما حفني جمال حفني، وأشرف محمد كمال، من العثور على مبلغ 306 آلاف و980 جنيهًا مع جثة لمواطن يدعى محمود أحمد من محافظة أسيوط.

أسعار شقق مشروع أرابيسك بمبادرة بيتك في مصر

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استمرار التقديم على شقق الطرح الجديد من مبادرة "بيتك في مصر" للمواطنين العاملين بالخارج.

لأول مرة منذ جائحة كورونا، الصين تطلق قطارا للمسافرين من بكين إلى موسكو عبر منغوليا

أطلقت الصين قطار ركاب خط “بكين - أولان باتور(منغوليا) - موسكو” على شبكة السكك الحديدية الروسية للتشغيل التجريبي، في سابقة تعد الأولى منذ تفشي جائحة فيروس كورونا.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها دربي ريال مدريد وأتلتيكو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات العالم وأبرزها مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومواجهة أيندهوفن وآرسنال.

3 دول بينهم دولة عربية غير متوقعة، سفير مصر السابق بتل أبيب يكشف خطة تهجير الشعب الفلسطيني

قال السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق لدى إسرائيل، إن وزير الخارجية الأمريكي في عام 1995 تحدث عن تهجير 120 ألف أسرة فلسطينية من غزة إلى مصر، ولكن الموضوع لم ينجح، وفي عام 1971 عرضت دولة الاحتلال على بريطانيا تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ولكن حرب أكتوبر أفسدت هذا المخطط.

تلقيت منهم وعدا، ‏أول تعليق من كهربا على زيارته للنادي الأهلي (فيديو)

قال محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاتحاد الليبي الحالي والنادي الأهلي السابق، إنه سعيد للغاية لزيارته القلعة الحمراء خلال وجوده في مصر.

نائب ترامب: أوكرانيا دولة عشوائية ومنح واشنطن ميزة اقتصادية بكييف "ضمانة أمن حقيقية"

أكد جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن منح واشنطن ميزة اقتصادية في مستقبل أوكرانيا سيشكل ضمانة أمنية للبلد الذي أعلنت عليه روسيا حربا في فبراير 2022.

هي في بيتها وأنا في بيتي، محيي إسماعيل يعلن زواجه (فيديو)

قال الفنان محيي إسماعيل: "مررت بفترة اكتئاب بعد وفاة زوجتي منذ 6 سنوات، كنت أحبها جدًّا وحزنت للغاية لرحيلها".

كندا تهدد واشنطن: سنفرض رسوما جمركية انتقامية على الواردات الأمريكية

أعلنت كندا أنها ستفرض رسومًا جمركية انتقامية على الواردات الأمريكية اعتبارًا من اليوم إذا دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ.

قبل السحور، مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

قتل شخصان، وأصيب 3 آخرين، في مشاجرة بأسلحة نارية و"شوم" قبل السحور بين عائلتين في جزيرة دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة على الفور.

طبيب يحذر من تناول الماء المثلج أثناء صيام شهر رمضان

حذر الدكتور مصطفى محمدي استشاري أمراض الباطنة ومكافحة العدوى من الإفراط في شرب الماء عند الإفطار لأنه قد يكون ضارًّا.

بينهم وزير الخارجية، روسيا تحظر دخول 9 يابانيين إلى أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية حظر دخول 9 يابانيين إلى أراضي البلاد، بينهم وزير الخارجية تاكيشي إيواي.

عض اليد التي تطعمه، البيت الأبيض يؤكد تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لأوكرانيا، مشددًا على أن الولايات المتحدة تريد التأكد من أن تلك المساعدات ستساهم في حل الأزمة الأوكرانية.

الملكة رانيا تحتفل بشهر رمضان بإفطار عائلي ملكي (فيديو)

نشرت الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الإثنين، مقطع فيديو على حسابها في "إنستجرام"، لإفطار عائلي بمناسبة شهر رمضان.

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