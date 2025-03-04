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محافظات

بينهن "أم وابنتها وشقيقتها"، مصرع 4 سيدات في حريق هائل داخل شقة سكنية بالإسكندرية

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

لقي 4 أشخاص مصرعهم بمحافظة الإسكندرية، في حريق هائل نشب داخل شقة سكنية بمنطقة شارع ٦ بالمراغي شرق المحافظة.

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تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بنشوب حريق هائل بداخل شقة سكنية بمنطقة المراغي شرق المحافظة، مما أسفر عن مصرع أربع سيدات “أم وابنتها وشقيقتها وصديقتها”،  وذلك بسبب ماس كهربائي. 
 

وانتقلت الأجهزة التنفيذية ورجال الحماية المدنية لمكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعافات لنقل الضحايا إلى أقرب المستشفيات لمحاولة إسعافهم وتبين أن الضحايا هم “كريمة، سعاد، شيماء، وصديقة الضحية الأولى”.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران بعد  محاولات، إلا أن لهب النيران تمكن من التسبب في خسائر بداخل الشقة بأكملها.
 

وأكدت مصادر أمنية، أن الحريق بدأ في أحد الأجهزة الكهربائية داخل الشقة، مما أدى إلى امتداد النيران داخل أثاث الشقة واشتعال النيران، وتم نقل جثث الضحايا إلى مشرحة كوم الدكة.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم التصريح بدفنهن، حيث تم دفن 3 ضحايا بمقابر "أبو النور" والضحية الرابعة بالقاهرة.

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بمحافظة الاسكندرية مديرية أمن الإسكندرية بمنطقة المراغى الحماية المدنية

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