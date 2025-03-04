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أخبار مصر

قبل قمة القاهرة، رسالة عاجلة من شيخ الأزهر إلى القادة العرب

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فيتو

دعا فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قادة الدول العربية المشاركين في القمة العربية المنعقدة اليوم الثلاثاء بالقاهرة، إلى تعزيز التضامن العربي واتخاذ موقف موحد إزاء التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

 

رسالة خاصة من شيخ الأزهر إلى قادة العرب قبل قمة القاهرة 

وأكد فضيلته، في منشور عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة التصدي للمخططات غير المقبولة التي تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددًا على أهمية تفعيل المقترح العربي لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي يعاني من دمار واسع جراء الاعتداءات المتكررة.

كما طالب شيخ الأزهر القادة العرب بالتصدي بحزم لما وصفه بالغطرسة والفوضى التي تنتهجها بعض القوى الداعمة للكيان المحتل، داعيًا الله أن يوفق القمة للخروج بقرارات تحقق تطلعات الشعوب العربية، وتدعم حقوق الفلسطينيين المشروعة في وطنهم.

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