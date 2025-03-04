الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط طالب بيكشف على المرضى ومفيش أدوية، وكيل صحة سوهاج يكتشف كوارث طبية بمستشفى العسيرات

جانب من زيارة الدكتور
جانب من زيارة الدكتور عمرو دويدار، فيتو

تفقد الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، مستشفى العسيرات واتخذ عددًا من القرارات الهامة والتصحيحية خلال تفقده المفاجئ على مستشفى العسيرات المركزي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ. 
 

وكيل الوزارة فوجئ بوجود طبيب بالسنة الرابعة يحل محل طبيب الاستقبال النوبتجي مع غياب كامل للأطباء المكلفين بالنوبتجية

وأثناء التفقد تلاحظ وجود طالب بكلية الطب بالسنة الرابعة موجود بالاستقبال يكشف على المرضى ووجه دويدار مرافقيه بتحرير محضر إثبات حالة وتحويل الأمر للشؤون القانونية بالمديرية وتلاحظ عدم وجود خيوط أو أدوية بالاستقبال على الرغم من إمداد المديرية المستشفى بالأدوية والمستلزمات الخاصة بالحالات الطارئة.

دويدار إحالة المتغيبين من الطاقم الطبي لشؤون القانونية

 

كما قرر وكيل الوزارة نزول جميع طاقم إشراف التمريض بالاستقبال إلى طاقم تمريض، موجهًا مدير إدارة التمريض بالنزول ضمن الفريق العلاجي لتقييم الوضع بالمستشفى، مؤكدًا استمرار الزيارات الميدانية المفاجئة على جميع منشآت القطاع الصحي بالمحافظة. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطاقم الطبي الكشف الطبى على المرضي توقيع الكشف الطبى على المرضى محضر إثبات حالة وكيل وزارة الصحة عمرو دويدار صباح اليوم الثلاثاء

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يوجه بتشكيل فرق عمل لمواجهة ظاهرة انتشار الألعاب النارية

مصرع فتاة التف سير مطحن غلال على طرحتها في سوهاج

ضبط لحوم ومجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبلينا في سوهاج

ضبط مخزن دقيق مدعم غير مرخص في سوهاج (صور)
ads

الأكثر قراءة

بينهن "أم وابنتها وشقيقتها"، مصرع 4 سيدات في حريق هائل داخل شقة سكنية بالإسكندرية

شيماء سيف تكشف عن اسم فنانة شهيرة وراء رجوعها إلى زوجها محمد كارتر

انهيار الأسهم الأمريكية بعد دخول رسوم ترامب الجمركية على منتجات كندا والمكسيك حيز التنفيذ

رياح وارتفاع بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

اليوم، أولى جلسات محاكمة رجل أعمال ونجله وآخرين بتهمة إكراه بلوجر على توقيع عقود

هي في بيتها وأنا في بيتي، محيي إسماعيل يعلن زواجه (فيديو)

بعد انضمام فاركو، تأكد تأهل 7 أندية لمجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز

تلقيت منهم وعدا، ‏أول تعليق من كهربا على زيارته للنادي الأهلي (فيديو)

منوعات

المزيد

الملكة رانيا تحتفل بشهر رمضان بإفطار عائلي ملكي (فيديو)

قتل النازيون أمه وإخوته، وفاة أقدم محارب روسي شارك فى الحرب العالمية الثانية

25 قتيلًا في اصطدام حافلة بشاحنة ببوليفيا

دراسة تكشف تأثير صادم لعدم استخدام الهاتف الذكي لمدة 3 أيام على الدماغ

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الاثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

تعرف على أسعار الأرز اليوم الإثنين 3 رمضان

المزيد

انفوجراف

انتصار المسلمين في اليرموك وتسلم عمر بن الخطاب مفاتيح بيت المقدس بالحلقة 3 من معاوية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مولاي صلِّ وسلم، أنشودة رائعة للشيخ عمر نبيل عبد الرازق (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 4 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية