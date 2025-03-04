ضبط طالب بيكشف على المرضى ومفيش أدوية، وكيل صحة سوهاج يكتشف كوارث طبية بمستشفى العسيرات

تفقد الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، مستشفى العسيرات واتخذ عددًا من القرارات الهامة والتصحيحية خلال تفقده المفاجئ على مستشفى العسيرات المركزي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ.



وكيل الوزارة فوجئ بوجود طبيب بالسنة الرابعة يحل محل طبيب الاستقبال النوبتجي مع غياب كامل للأطباء المكلفين بالنوبتجية

وأثناء التفقد تلاحظ وجود طالب بكلية الطب بالسنة الرابعة موجود بالاستقبال يكشف على المرضى ووجه دويدار مرافقيه بتحرير محضر إثبات حالة وتحويل الأمر للشؤون القانونية بالمديرية وتلاحظ عدم وجود خيوط أو أدوية بالاستقبال على الرغم من إمداد المديرية المستشفى بالأدوية والمستلزمات الخاصة بالحالات الطارئة.

دويدار إحالة المتغيبين من الطاقم الطبي لشؤون القانونية

كما قرر وكيل الوزارة نزول جميع طاقم إشراف التمريض بالاستقبال إلى طاقم تمريض، موجهًا مدير إدارة التمريض بالنزول ضمن الفريق العلاجي لتقييم الوضع بالمستشفى، مؤكدًا استمرار الزيارات الميدانية المفاجئة على جميع منشآت القطاع الصحي بالمحافظة.

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