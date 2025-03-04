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محافظات

طاقم إسعاف يسلم 307 آلاف جنيه عثروا عليها بجوار جثة متوفى في حادث ببني سويف

طاقم إسعاف بني سويف،
طاقم إسعاف بني سويف، فيتو

في واقعة إنسانية شهدها الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، تمكن 3 مسعفين من إدارة مرفق الإسعاف بالمحافظة، وهم علي محمد حسن، ناصر سيد محمد عيد عبد ربه، وأيضًا سائقا سيارتي الإسعاف، وهما حفني جمال حفني، وأشرف محمد كمال، من العثور على مبلغ 306 آلاف و980 جنيهًا مع جثة لمواطن يدعى محمود أحمد من محافظة أسيوط.

 

وتمكنت الفرق الإسعافية من التعامل مع الحادث الذي وقع أمس على الطريق الصحراوي الشرقي في منطقة بني سويف – القاهرة، في انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي، فور وصولهم إلى مكان الحادث، قام المسعفون بمعاينة الجثة وتأكدوا من نقلها إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتسليمها للجهات المختصة.

 

وفي تصريح له، قال الدكتور هاني همام، مدير مرفق الإسعاف ببني سويف: "نحن دائمًا نحرص على الحفاظ على الأمانات الموجودة مع الجثث والمصابين أثناء عملنا، وعلى الجميع أن يتفهم المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتقنا، وقد قمنا بتسليم المبلغ الكبير إلى الجهات المختصة بعد التأكد من سلامة الإجراءات القانونية".

 

وأكد الدكتور هاني همام، أن هذا التصرف هو جزء من الواجب المهني للمسعفين في الحفاظ على الأمانات والالتزام بالأخلاقيات المهنية، مشيرًا إلى أن هذه الحادثة تبرز أهمية التعامل مع الأمانات بكل نزاهة وصدق.

 

من جانب آخر، أكد المسعفون أن جميع الإجراءات القانونية قد تم اتخاذها مع تحرير محضر بالواقعة وتسليم الأموال إلى الشرطة لاستكمال التحقيقات وتحديد صاحب المبلغ الذي تم العثور عليه. 

 

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