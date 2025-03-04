مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها دربي ريال مدريد وأتلتيكو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 العديد من المباريات الهامة بمختلف دوريات العالم وأبرزها مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومواجهة أيندهوفن وآرسنال.

كما يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على باختاكور الأوزبكي في حين يستقبل الريان ضيفه الأهلي السعودي في ذهاب دور 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال الخليج يستقبل النصر ضيفه القادسية في الدوري المصري يلتقي الزمالك وإنبي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كلوب بروج - أستون فيلا - الساعة 19:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

بي إس في أيندهوفن - أرسنال - الساعة 22:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

ريال مدريد - أتلتيكو مدريد - الساعة 22:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

بوروسيا دورتموند - ليل - الساعة 22:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الاتحاد السكندري - سموحة - الساعة 21:00 مساءً

إنبي - الزمالك - الساعة 21:00 مساءً على قناة 1 on time sport

زد إف سي - الإسماعيلي - الساعة 21:00 مساءً على قناة 2 on time sport

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

شنغهاي - يوكوهاما إف مارينوس - الساعة 14:00 عصرًا على قناة beIN Sports AFC 1 HD

بوريرام يونايتد - جوهر دار التعظيم - الساعة 16:00 عصرًا

باختاكور - الهلال - الساعة 18:00 مساءً على قناة beIN Sports AFC 1 HD

الريان - الأهلي - الساعة 20:00 مساءً على قناة beIN Sports AFC HD

مواعيد مباريات دوري أبطال الخليج والقنوات الناقلة

النصر - القادسية - ذهاب نصف النهائي - الساعة 20:00 مساءً

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2 والقنوات الناقلة

تركتور سازي تبريز - التعاون - ذهاب ربع النهائي - الساعة 18:00 مساءً

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.