طبيب عيون ببني سويف: استقبلت 6 أطفال فقدوا بصرهم بسبب الألعاب النارية في أسبوع

حذر الدكتور خالد عبد العزيز، أحد الأطباء بمحافظة بني سويف، من خطورة الألعاب النارية التي يستخدمها الأطفال، والمعروفة بين الأهالي بـ"صواريخ الأطفال"، مؤكدًا أنها أصبحت تهدد حياة وسلامة الصغار.

وقال الدكتور خالد في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "خلال أسبوع واحد فقط، استقبلت في المركز الطبي أكثر من 6 أطفال فقدوا أعينهم بسبب تلك الصواريخ، الإصابات مؤلمة جدًّا، بعضها أدى إلى فقدان البصر بشكل كامل في إحدى العينين، وأخرى تطلبت عمليات دقيقة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".

وأشار إلى أن أغلب الحالات التي يستقبلها تكون نتيجة انفجار الصواريخ في أيدي الأطفال أو بالقرب من وجوههم، مما يسبب إصابات خطرة في العين والوجه، داعيًا الأهالي إلى الحذر وعدم السماح لأطفالهم باستخدام هذه الألعاب الخطرة.

كما طالب الدكتور خالد الجهات المعنية بتشديد الرقابة على بيع تلك الصواريخ ومنع تداولها، حفاظًا على أرواح الأطفال وسلامتهم.

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