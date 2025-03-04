عض اليد التي تطعمه، البيت الأبيض يؤكد تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لأوكرانيا، مشددًا على أن الولايات المتحدة تريد التأكد من أن تلك المساعدات ستساهم في حل الأزمة الأوكرانية.

تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا

وقال متحدث باسم البيت الأبيض: "لقد أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يركز على السلام. ونحن بحاجة إلى أن يلتزم شركاؤنا بهذا الهدف أيضًا. نحن نوقف ونراجع مساعداتنا للمساهمة في حل أزمة أوكرانيا".

تجميد تخصيص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جمدت تخصيص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا وتدرس تجميد إرسال الأسلحة من المخزونات القائمة.



وسبق أن أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن مصادر في البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة علقت جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى تظهر كييف التزامها بمحادثات السلام.

زيادة الضغوط على فلاديمير زيلينسكي

وأفادت وكالة "بلومبرج" بأن "الرئيس دونالد ترامب أمر بوقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مما زاد من الضغوط على فلاديمير زيلينسكي بعد أيام فقط من تفجر الخلاف بينهما في المكتب البيضاوي".

وقال مسؤول أمريكي بوزارة الدفاع للوكالة إن "الولايات المتحدة علقت جميع المساعدات العسكرية الحالية لأوكرانيا حتى يقرر ترامب أن قادة البلاد يظهرون التزامًا حسنَ النية بالسلام"، مشيرًا إلى أن "جميع المعدات العسكرية الأمريكية غير الموجودة حاليا في أوكرانيا سيتم إيقافها مؤقتًا، بما في ذلك الأسلحة التي تنقل على متن الطائرات والسفن أو منتظرة الآن في مناطق العبور في بولندا".

كانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن ترامب، أمر مسؤولي الأمن القومي بمراجعة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا مؤقتا أو بشكل تام، عقب مشادة حادة بالبيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي، بين ترامب ونائبه جي دي فانس من ناحية، وضيفهما فلاديمير زيلينسكي من ناحية أخرى، في البيت الأبيض، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.

وضع العربة أمام الحصان وعض اليد التي تطعمه

ومن جانبها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن فلاديمير زيلينسكي كان على بعد خطوات من إبرام صفقة المعادن مع الرئيس دونالد ترامب لكنه "وضع العربة أمام الحصان وعض اليد التي تطعمه".



وأكدت ليفيت في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس"، أن الرئيس دونالد ترامب "يريد من فلاديمير زيلينسكي أن يكون حافظا للجميل إزاء الولايات المتحدة وممتنا لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين قدموا ما احتاجته بلاده من دعم للأمن القومي والدفاع".

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "لقد سئمت الولايات المتحدة والمواطنون الأمريكيون من تمويل هذه الحرب".

وأوضحت أن "ترامب يريد التوصل إلى صفقة، لكن زيلينسكي للأسف لم يُرد ذلك حتى الآن".

وأشارت ليفيت إلى أنه في 28 فبراير كان زيلينسكي قاب قوسين من إبرام صفقة بشأن المعادن النادرة، كانت ستشكل طوق نجاة للاقتصاد الأوكراني، لكن خلال مشادته مع ترامب وضع العربة أمام الحصان وعضّ اليد التي تطعمه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.