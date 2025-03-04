كندا تهدد واشنطن: سنفرض رسوما جمركية انتقامية على الواردات الأمريكية

أعلنت كندا أنها ستفرض رسومًا جمركية انتقامية على الواردات الأمريكية اعتبارًا من اليوم إذا دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ.

وأكد رئيس الوزراء الكندي أن الرسوم الجمركية مقدارها 25% على سلع أمريكية قيمتها 107 مليارات دولار أمريكي.

وكانت بكين قد حذرت اليوم الثلاثاء من أنها ستتخذ "إجراءات مضادة" بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 20 بالمئة.

وأفاد المتحدث بأن الولايات المتحدة "حولت اللوم" وتستخدم مشكلاتها مع مخدر الفنتانيل ذريعة لفرض الرسوم الجمركية.

وأتى الموقف الصيني بعدما أعلن البيت الأبيض أن ترامب وقَّع أمرًا تنفيذيًّا قضى بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 20 بالمئة بسبب ما وصفه بإخفاق بكين في التصدي للاتجار بالفنتانيل.



وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان إن "الصين مستاءة بشدة من هذا الإجراء وتعارضه بشدة، وستتخذ إجراءات مضادة لحماية حقوقها ومصالحها".

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقَّع على أمر تنفيذي بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، مشيرًا إلى ما وصفه بإخفاق بكين في التصدي للاتجار بالفنتانيل.

ويرفع الأمر التنفيذي الرسوم الجمركية المفروضة على الصين من 10 بالمئة إلى 20 بالمئة، وهو ما كان قد تعهَّد به الرئيس الأمريكي، وفق منشور للبيت الأبيض على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.



وصرَّح ترامب في وقت سابق بأنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات المكسيكية والكندية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، مما يثير مخاوف جديدة من نشوب حرب تجارية في أمريكا الشمالية.

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