الثلاثاء 04 مارس 2025
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خارج الحدود

الصين تتوعد أمريكا بعد زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

حذرت بكين الثلاثاء من أنها ستتخذ "إجراءات مضادة" بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 20 بالمئة.


وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان إن "الصين مستاءة بشدة من هذا الإجراء وتعارضه بشدة، وستتخذ إجراءات مضادة لحماية حقوقها ومصالحها".

وأفاد المتحدث بأن الولايات المتحدة "حولت اللوم" وتستخدم مشكلاتها مع مخدر الفنتانيل ذريعة لفرض الرسوم الجمركية.

 

وأتى الموقف الصيني بعدما أعلن البيت الأبيض أن ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًّا قضى بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 20 بالمئة بسبب ما وصفه بإخفاق بكين في التصدي للاتجار بالفنتانيل.

ويرفع الأمر التنفيذي الرسوم الجمركية المفروضة على الصين من 10 بالمئة إلى 20 بالمئة، وهو ما كان قد تعهد به الرئيس الأمريكي في حملته الانتخابية.

ولطالما قال الملياردير الجمهوري خلال حملته الانتخابية إن الرسوم الجمركية هي "كلماته المفضلة".

ويقول ترامب إنه يريد استخدام هذه الأموال لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري الأمريكي والمساهمة في تمويل خفض الضرائب على المكلّفين الأمريكيين وفرض "الاحترام" على شركاء الولايات المتحدة.

ويتهم ترامب بكين بالتراخي في مكافحة الاتجار بالفنتانيل، وهو مادة أفيونية صناعية بالغة الخطورة إذ تقول واشنطن إنها مسؤولة عن وفاة 75 ألف أمريكي سنويًّا.

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