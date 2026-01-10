السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الساسو بـ 13.75 والبلدي بـ7.50، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 10 يناير 2026

أسعار الكتاكيت، فيتو
أسعار الكتاكيت، فيتو
18 حجم الخط

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم السبت، الموافق 10 يناير 2026، تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، بينما استقرت أسعار البط.

 

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو»  سعر الكتكوت والبط صغير السن في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور. 

 

أسعار الكتاكيت اليوم

كما تستعرض “فيتو” كذلك سعر الكتكوت هجين، وسعر الكتكوت البلدي، وسعر الكتكوت جيل ثان، وسعر الكتكوت كب، وسعر الكتكوت الروس، وسعر الكتكوت روزي، وسعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرامًا

تراوح سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرامًا المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 31.00 إلى 31.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

 وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 13.50 جنيهات إلى 13.75 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي حر  بين 7.25  إلى  7.50 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي مشعر  بين 7.50 جنيهات إلى  7.75 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 8.00 جنيهات إلى 8.25 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت  كتكوت روزي تسمين بين  16.00 إلى 16.25  جنيهات.
أسعار الكتكوت اليوم، فيتو
أسعار الكتكوت اليوم، فيتو

أسعار الكتاكيت في الشركات

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ جاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كتكوت أربو نحو  33 جنيها
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو  33.5 جنيه
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 30 إلى 31 جنيهًا
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 25 جنيها
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 15 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 15 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 29 جنيها

أسعار البط صغير العمر

 فيما استقرت أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور، كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 15.00 إلى 15.25 جنيها.
  2. تراوح سعر بط تسمين فرنساوى  من 20.00 جنيهات إلى 20.25جنيهات.
  3. تراوح سعر بط فرنساوى بكينى ابيض او الوان  من 9 إلى 9.25 جنيهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الكتكوت اسعار الكتاكيت اليوم الدواجن والطيور الكتكوت الساسو الكتكوت ساسو الكتكوت الابيض الكتكوت البلدي بورصة الدواجن اليوم سعر كتكوت روزي سعر الكتكوت الساسو سعر الكتكوت الابيض اليوم سعر الكتكوت الأبيض سعر الكتكوت

مواد متعلقة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

استقرار نسبي في سعر الريال القطري أمام الجنيه بالبنك المركزي

6.77 جنيه، سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الدينار الأردني يسجل 66.85 جنيه في البنك الأهلي

البلاستيك بـ 30 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الجمعة

سعر الـ 100 ين ياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

ads

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة مصر وكوت ديفوار

بعد إعلان عرضها في الجلسة المقبلة، ضوابط تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ

المركزي للإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم في مصر لشهر ديسمبر 2025

سنسيطر عليها سواء أعجبهم أم لا، ترامب يكشف سبب إصراره على امتلاك جرينلاند (فيديو)

لمواجهة الطقس السيئ، خطة مرور الجيزة للحد من حوادث الطرق و8 نصائح لقائدي المركبات

النيابة تلزم سائقا اصطدم بمنزل ببدر بتحمل تكاليف إصلاح التليفات

مبابي يصل إلى جدة للمشاركة في "الكلاسيكو" ويفاجئ السعوديين: السلام عليكم (فيديو)

فيروز تلقي اليوم نظرة الوداع الأخير على ابنها هلي الرحباني

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الألومنيوم عالميا اليوم

سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق المحلية اليوم الجمعة

448.73 جنيه سعر الدولار في بنك السودان المركزي

المزيد

انفوجراف

إنفوجراف جديد من السكك الحديد يبرز تطوير وتأهيل الجرارات القديمة وتحسين الخدمات

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 10 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية