سنسيطر عليها سواء أعجبهم أم لا، ترامب يكشف سبب إصراره على امتلاك جرينلاند (فيديو)

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن السبب وراء إصراره على امتلاك الولايات المتحدة جزيرة جرينلاند، التي تعد إقليمًا مستقلًا تابعًا لمملكة الدنمارك.

وقال ترامب، للصحفيين، في البيت الأبيض: "نحن بحاجة إلى امتلاك جزيرة جرينلاند لمنع روسيا أو الصين من احتلالها في المستقبل، سنفعل شيئًا بشأن جرينلاند سواء أعجبهم أم لا".

واستدرك ترامب قائلًا: "لأننا إذا لم نفعل ذلك، فسوف تستولي روسيا أو الصين على جرينلاند، ولن تكون روسيا أو الصين جارتنا".


وشدد ترامب على ضرورة استحواذ الولايات المتحدة على جرينلاند، رغم أن لديها بالفعل وجود عسكري في الجزيرة بموجب اتفاقية عام 1951، لأن مثل هذه الاتفاقيات ليست كافية لضمان الدفاع عنها.

وأضاف: "يجب الدفاع عن الملكية. لا عن عقود الإيجار. وعلينا أن ندافع عن جرينلاند. وإذا لم نفعل ذلك، فإن الصين أو روسيا ستفعل ذلك".

ويناقش ترامب ومسؤولو البيت الأبيض خططًا متنوعة لإخضاع جرينلاند لسيطرة الولايات المتحدة، بما في ذلك الاستخدام المحتمل للجيش الأمريكي ودفع مبالغ مالية لسكان الجزيرة في محاولة لإقناعهم بالانفصال عن الدنمارك، وربما الانضمام إلى الولايات المتحدة.


وأبدى قادة في الدنمارك وعموم أوروبا استياء شديدًا في الأيام الأخيرة من تصريحات ترامب ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض، الذين أكدوا حقهم في جرينلاند.

والولايات المتحدة والدنمارك عضوان في حلف شمال الأطلسي، وتربطهما اتفاقية دفاع مشترك.

وأصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وبريطانيا والدنمارك، يوم الثلاثاء الماضي، بيانًا مشتركًا جاء فيه أن جرينلاند والدنمارك فقط هما من يقرران الأمور المتعلقة بعلاقاتهما.

