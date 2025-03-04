طبيب يحذر من تناول الماء المثلج أثناء صيام شهر رمضان

حذر الدكتور مصطفى محمدي استشاري أمراض الباطنة ومكافحة العدوى من الإفراط في شرب الماء عند الإفطار لأنه قد يكون ضارًّا.

عدم اللجوء إلى شرب الماء المثلج

ونصح الأشخاص بأنه في فترة الإفطار مهما كان يشعر بالعطش يجب عدم اللجوء لشرب الماء المثلج ولكن يفضل استعمال الماء البارد الفاتر تجنبًا لتأثير الماء المثلج الضار على المعدة فقد يؤدى إلى عسر هضم وشعور بألم بالمعدة وأحيانا الشعور بالغثيان ولا تشعر معه بالإرواء.

تجنب تناول كميات كبيره من الماء قبل تناول الطعام

واكد أهمية تجنب تناول كميات كبيره من الماء قبل تناول الطعام لأن ذلك لن يمكن من تناول الوجبة الغذائية بشكل مريح ويشعر الإنسان بعدم الارتياح لما قد يسببه من انتفاخ واضطراب في الهضم وتقلصات بالقولون.

بدء الإفطار بكوب من المياه

ونصح بضرورة ان يبدأ بكوب واحد من المياه ثم تناول طبق الشوربة الدافئة وذلك لتحقيق التوازن بين الأملاح والمعادن ثم تناول الوجبة مع عدم الإفراط فيها.

كانت كشفت وزارة الصحة عن اعتقاد خاطئ بين الصائمين في شهر رمضان وهو أن شرب المياه بكثرة على السحور يساعد في عدم الشعور بالعطش.

شرب المياه بكثرة في السحور

وأوضحت وزارة الصحة أن شرب المياه بكثرة لا يشكل فرقا في الشعور بالعطش أثناء الصيام، ولكن الإقلال من الأملاح والمقليات والسكريات على السحور يقلل من شعورك بالعطش.

ووجهت وزارة الصحة رسالة للمواطنين في شهر رمضان الكريم للحفاظ على صحتهم وتجنب العادات السيئة منها:

- التدخين.

- تناول الوجبات غير الصحية.

- الأطعمة المليئة بالسكر.

وتضمنت أهم العادات الخاطئة للمصريين في رمضان منها:

1- عند أذان المغرب، الإكثار من شرب المياه المثلجة وقت الإفطار قبل تناول الطعام مما يسبب انقباض الأوعية الدموية بالنسبة للغشاء المخاطي الخاص بالمعدة والجهاز الهضمي وتؤثر في الهضم وامتصاص الطعام.



2- اعتاد المصريون تناول العصائر بكثرة والعرقسوس بدون حساب والتمر هندي، وهو مضر لمرضى ارتفاع ضغط الدم وهبوط عضلة القلب كما تعمل تلك المشروبات على زيادة تخزين المياه والملح في الجسم.



3- شرب الكركديه بكثرة، مما يزيد من حمضية المعدة.





4- ملء المعدة بالمياه الغازية والعصائر بكثرة أثناء وجبة الإفطار مما يؤثر في الهضم ويؤدي إلى الشعور بامتلاء المعدة وعدم حصول المعدة على العناصر الغذائية المطلوبة الكاملة للجسم.

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