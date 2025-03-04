شيماء سيف تكشف عن اسم فنانة شهيرة وراء رجوعها إلى زوجها محمد كارتر

عادت الفنانة شيماء سيف إلى زوجها مدير الإنتاج محمد كارتر، بعد انفصال استمر قرابة شهر.

ونشر محمد كارتر صورة تجمعه بشيماء وعلق عليها قائلًا: “اللهم ألِّف بين قلوبنا وأصلِّح ذات بيننا.. حبيبتي رجعت لحضني”.

سر عودة شيماء سيف لزوجها محمد كارتر

كما كشفت الفنانة شيماء سيف، عن فنانة شهيرة وراء رجوعها لزوجها محمد كارتر، وذلك بعد دقائق من نشر الفنانة يسرا رسالة تهنئة إلى “شيماء وكارتر” بمناسبة عودتهما.

رسالة تهنئة من الفنانة يسرا إلى شيماء سيف وكارتر

وقالت يسرا عبر خاصية "القصص المصورة" في حسابها بمنصة "إنستجرام" في رسالة تهنئة الفنانة شيماء سيف والمنتج محمد كارتر: حبايب قلبي ربنا يخليكم لبعض، ويحفظكم ويسعدكم ويبعد عنكم كل شر... بحبكوا أوي.

تهنئة يسرا لم تمر مرور الكرام على شيماء سيف لتكشف مفاجأة غير متوقعة في ردها على الرسالة، كاشفة عن دور الفنانة الكبيرة في عودتها إلى زوجها.

وأعادت شيماء سيف نشر تهنئة يسرا عبر حسابها قائلة: أنتِ السبب بعد ربنا في رجوعنا، ربنا يخليكِ ليَّ يا قلبي، ويا حظ من في حياته قلب زي قلبك، بحبك قد العالم.

انفصال شيماء سيف عن زوجها المنتج محمد كارتر

وكان المنتج محمد كارتر، أعلن رسميًّا عودته إلى شيماء سيف عبر تدوينة نشرها مرفقة بصورة تجمعهما، قال فيها: اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا.. حبيبتي رجعت إلى حضني.

ولاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا من الجمهور وزملائهما في الوسط الفني، الذين عبروا عن سعادتهم بعودة الثنائي مجددًا.

وكانت الفنانة شيماء سيف أعلنت انفصالها عن محمد كارتر في 3 فبراير الماضي عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث كتبت "قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا المعوض بإذن الله، برجاء احترام رغبتي وإني مش حابة أتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير".

ومن جانبه كشف محمد كارتر زوج الفنانة شيماء سيف، مفاجأة بشأن عدم إنجابها حتى الآن، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقام بنشر صورة له مع زوجته الفنانة شيماء سيف وعلق عليها: "من فترة طويلة وأنا بسمع الناس لما بتقابل شيماء بتقولها أنتِ لو خسيتي هتخلفي، ودلوقتِ لما شيماء خست الناس لما بتقابلها بتقولها أيوه كده خسيتِ يعني هتخلفي وهي عمرها ما فكرت ترد وبتقول إن شاء الله".

وأضاف: "وحتى الناس اللي أنا أعرفهم بيقولوا لي كده ومحدش فيهم ولا لحظة فكر إنها سليمة ومفيهاش أي حاجة ومعندهاش أي مانع إنها تخلف غير إنها مراتي".

واسترد: "ولو شيماء كانت اتجوزت أي حد غيري كان زمانها مخلفة عادي جدًّا بس النصيب والقدر خلاها تتجوزني أنا ونكتشف بعد فترة إن عندي مشكلة في الإنجاب".

وأضاف: “وهي علشان عارفة ربنا كويس قالت لي إن كل شيء بميعاد وإحنا لسه ميعادنا ما جاش وهييجي إن شاء الله.. دعواتكم”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.