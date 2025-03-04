هي في بيتها وأنا في بيتي، محيي إسماعيل يعلن زواجه (فيديو)

قال الفنان محيي إسماعيل: "مررت بفترة اكتئاب بعد وفاة زوجتي منذ 6 سنوات، كنت أحبها جدًّا وحزنت للغاية لرحيلها".

مرور محيي إسماعيل بفترة اكتئاب لهذا السبب

وأضاف خلال لقائه في برنامج "سابع سما" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب بقناة "النهار": "لما مراتي توفيت جالي اكتئاب، بعدها سافرت كندا قعدت 3 شهور وبقيت كويس ورجعت، هناك جلست مع مثقفين وعلماء وهناك كنت أذهب للمسرح والسينما لكي أخرج من حالة الاكتئاب".

محيى إسماعيل، فيتو

كيف يصاب الإنسان بالجنون؟ محيي إسماعيل يكشف السبب

وتابع محيى إسماعيل: "أي واحد في العالم لو قعد لوحده فترة طويلة سيصاب بالجنون، أنا أخدت حبوب مهدئة لفترة بعد وفاة زوجتي".

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وأكد: "أنا حاليا متجوز، ومراتي مصرية وبقى لي 4 سنين متجوزها، واللي يجمعنا مسألة رحمة وارتباط لكن مفيش خلاف، هي قاعدة في بيتها لأنها تعبانة شوية وأنا قاعد في بيتي، ومش منفصلين، أبناؤها مش مني بيراعوها وبيهتموا بيها لأنها بحاجة إلى رعاية طبية".





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