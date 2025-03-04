بصور الأقمار الصناعية، تحذير لهذه المناطق من طقس اليوم والكشف عن انقلاب جوي جديد

الطقس الآن، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025، مؤكدة أن الطقس يشهد فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة، ورياح نشطة على فترات متقطعة.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

وقالت الأرصاد في بيانها: "في ظل المتابعة المستمرة لـحالة الطقس تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة".

وأشارت إلى فرص أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح وخفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.



وأوضح البيان أن هناك فرصَ أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء تمتد خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم قالت الأرصاد الجوية، يسود اليوم الثلاثاء طقس دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديدة البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.



كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس غدا الأربعاء 5 مارس والخميس 6 مارس 2025

كما حذرت الأرصاد، من طقس غد الأربعاء 5 مارس والخميس 6 مارس 2025، مؤكدا أن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد وسيناء، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وانخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (2: 4) درجات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025

ونشرت هيئة الأرصاد بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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