الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بصور الأقمار الصناعية، تحذير لهذه المناطق من طقس اليوم والكشف عن انقلاب جوي جديد

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

الطقس الآن، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025، مؤكدة أن الطقس يشهد فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة، ورياح نشطة على فترات متقطعة.

 

خريطة سقوط الأمطار اليوم

وقالت الأرصاد في بيانها: "في ظل المتابعة المستمرة لـحالة الطقس تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة".

وأشارت إلى فرص أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح وخفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.


وأوضح البيان أن هناك فرصَ أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء تمتد خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

 

حالة الطقس اليوم

 وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم قالت الأرصاد الجوية، يسود اليوم الثلاثاء طقس دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديدة البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس غدا الأربعاء 5 مارس والخميس 6 مارس 2025

كما حذرت الأرصاد، من طقس غد الأربعاء 5 مارس والخميس 6 مارس 2025، مؤكدا أن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد وسيناء، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وانخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (2: 4) درجات.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025

ونشرت هيئة الأرصاد بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025 على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوي الطقس الان طقس اليوم الثلاثاء سقوط أمطار صور الأقمار الصناعية السحب المنخفضة والمتوسطة السواحل الشمالية الغربية خريطة سقوط الأمطار اليوم حالة الطقس اليوم طقس غدا الأربعاء درجات الحرارة المتوقعة اليوم
ads

الأكثر قراءة

شيماء سيف تكشف عن اسم فنانة شهيرة وراء رجوعها إلى زوجها محمد كارتر

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

احسبها قبل تناولها، معهد التغذية يكشف السعرات الحرارية في الكنافة بالكريمة

الروس يتراجع 8 جنيهات، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم بالأسواق

ضبط طالب بيكشف على المرضى ومفيش أدوية، وكيل صحة سوهاج يكتشف كوارث طبية بمستشفى العسيرات

بصور الأقمار الصناعية، تحذير لهذه المناطق من طقس اليوم والكشف عن انقلاب جوي جديد

مصر تستضيف قمة عربية طارئة اليوم

ردا على وصول حاملة الطائرات إلى سول، شقيقة كيم تهدد بضرب أمريكا وقواعدها العسكرية بالمنطقة

منوعات

المزيد

تقارير تحذر: شواحن شركة آبل تسبب التشوهات الخلقية وأضرارا بالجهاز التناسلي

لأول مرة منذ جائحة كورونا، الصين تطلق قطارا للمسافرين من بكين إلى موسكو عبر منغوليا

الملكة رانيا تحتفل بشهر رمضان بإفطار عائلي ملكي (فيديو)

قتل النازيون أمه وإخوته، وفاة أقدم محارب روسي شارك فى الحرب العالمية الثانية

المزيد

خدمات

المزيد

بصور الأقمار الصناعية، تحذير لهذه المناطق من طقس اليوم والكشف عن انقلاب جوي جديد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الاثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

انتصار المسلمين في اليرموك وتسلم عمر بن الخطاب مفاتيح بيت المقدس بالحلقة 3 من معاوية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 4 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 4 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 4 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية