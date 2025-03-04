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رياضة

الليلة، الزمالك يسعى لتصحيح المسار في الدوري الممتاز على حساب إنبي

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة إنبي في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها اليوم الثلاثاء.

ويسعى الزمالك لتصحيح المسار في الدوري الممتاز وتحقيق فوز غائب على حساب إنبي، بعد التعادل في آخر 3 جولات بالمسابقة أمام بتروجت، الأهلي وزد بالترتيب. 

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة 

تنطلق مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً. 

وتنقل مباراة الزمالك وإنبي في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة. 

تشكيل الزمالك الأقرب لمواجهة إنبي 

ومن المتوقع يبدأ الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - محمود الونش - صلاح مصدق - عمر جابر. 

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد. 

في خط الهجوم: أحمد الجفالي - مصطفى شلبي - ناصر منسي. 

 

ترتيب الزمالك وإنبي 

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة، فيما يحتل إنبي المركز الـ17 برصيد 12 نقطة. 

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