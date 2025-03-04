الثلاثاء 04 مارس 2025
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خارج الحدود

3 دول بينهم دولة عربية غير متوقعة، سفير مصر السابق بتل أبيب يكشف خطة تهجير الشعب الفلسطيني

تهجير الفلسطينيين،
تهجير الفلسطينيين، فيتو

قال السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق لدى إسرائيل، إن وزير الخارجية الأمريكي في عام 1995 تحدث عن تهجير 120 ألف أسرة فلسطينية من غزة إلى مصر، ولكن الموضوع لم ينجح، وفي عام 1971 عرضت دولة الاحتلال على بريطانيا تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ولكن حرب أكتوبر أفسدت هذا المخطط.

 

سفير مصر السابق بإسرائيل: مصر رفضت 100 مليار دولار لقبول مخطط تهجير الفلسطينيين 

وأضاف، أن  مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق طرح فكرة تبادل الأراضي من خلال أخذ جزء من الأراضي من سيناء، وفي المقابل تحصل مصر على جزء من صحراء النقب لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، ودفع ما يقرب من 100 مليار دولار لمصر، ولكن هذا المخطط أيضًا لم ينجح.

 

إفشال مخطط تهجير الفلسطينيين 

وأوضح أن موقف مصر قوي جدًّا ضد مخطط تهجير الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن موقف مصر مدعوم بصورة كاملة من الشعب المصري، ولولا موقف مصر لنجح مخطط التهجير الذي سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية.

 

تهجير الفلسطينيين إلى الصومال 

ولفت خلال لقائه ببرنامج “معركة الوعي” الذي يقدمه الاعلامي محسن عثمان بقناة “الشمس” إلى أن دولة الاحتلال فكرت في تهجير الشعب الفلسطيني إلى الصومال وإندونيسيا وأوروبا، مشيرًا إلى أن مخطط تهجير الشعب الفسطيني مخطط قديم جديد لم ينته.

 

الضغط على مصر من خلال الولايات المتحدة وأوروبا

وأضاف، أن دولة الاحتلال تحاول الضغط على مصر لقبول مخطط التهجير من خلال الولايات المتحدة وأوروبا، وتقديم حوافز اقتصادية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الضغوط هو تنفيذ هذا المخطط بأي صورة.

 

تدمير إسرائيل للقدرات العسكرية السورية 

ولفت إلى أن دولة الاحتلال قامت بـ400 عملية في سوريا خلال الـ5 سنوات السابقة، وبعد سقوط نظام بشار نفذت دولة الاحتلال أكبر عملية هجوم في تاريخ دولة الاحتلال، ودمرت 85% من القدارت العسكرية لسوريا، واحتلت جزأ جديدا من الأراضي، وأصبحت قوات الاحتلال على بعد 25 كيلو من العاصمة السورية دمشق.

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تل أبيب إسرائيل سيناء غزة تهجير الفلسطينيين الشعب الفلسطيني

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