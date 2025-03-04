الثلاثاء 04 مارس 2025
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خارج الحدود

بينهم وزير الخارجية، روسيا تحظر دخول 9 يابانيين إلى أراضيها

روسيا، فيتو
روسيا، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الخارجية الروسية حظر دخول 9 يابانيين إلى أراضي البلاد، بينهم وزير الخارجية تاكيشي إيواي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن اليابان تواصل فرض عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضافت أنه ردا على العقوبات تم منع 9 مواطنين يابانيين من الدخول إلى روسيا  إلى أجل غير مسمى.

وتضم القائمة وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيواي، والسفير الياباني في كييف ناكاجوم ماساشي، والسفير الياباني السابق في كييف ماتسودا كونينوي، وممثلين عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) وبعض رجال الأعمال.​​​​​​​

وانضمت اليابان إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفاء آخرين في معاقبة موسكو على حرب أوكرانيا، كما فرضت عقوبات على مئات المسؤولين الروس، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، إلى جانب شركات ومنظمات.

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