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خارج الحدود

ردا على وصول حاملة الطائرات إلى سول، شقيقة كيم تهدد بضرب أمريكا وقواعدها العسكرية بالمنطقة

كيم يو جونج، فيتو
كيم يو جونج، فيتو

هددت كيم يو جونج الشقيقة النافذة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الثلاثاء بإطلاق تحركات استفزازية لافتة، ردًّا على وصول حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية والأنشطة العسكرية الأمريكية الأخرى، التي وصفتها بـ"هستيريا المواجهة من قبل الولايات المتحدة وأتباعها".

وأكدت كيم يو جونج في تحذيرها أن كوريا الشمالية ستكثف على الأرجح أنشطتها في اختبار الأسلحة وستحافظ على موقفها العدائي تجاه الولايات المتحدة، رغم أن الرئيس دونالد ترامب قال إنه سيسعى للتواصل مع كيم جونج أون لإحياء الدبلوماسية.

اتهمت كيم يو جونج بحسب وسائل الإعلام الرسمية، الولايات المتحدة بأنها أظهرت "أشد أشكال العداء والمواجهة" تجاه كوريا الشمالية من خلال نشر حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس كارل فينسون" وأصول عسكرية قوية أخرى، إضافة إلى التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هذا العام.

وقالت: "تعتزم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أيضا دراسة خيار زيادة الإجراءات التي تهدد أمن العدو على المستوى الإستراتيجي، ردًّا على تحول نشر الأصول الإستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية إلى عادة خبيثة تؤثر سلبًا في أمن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".

ويشير بيانها إلى احتمال قيام كوريا الشمالية باختبار صواريخ قوية مصممة لضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة أو القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وفق مراقبين.

وفي المقابل، حذرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية من أنها مستعدة للتصدي لأي استفزازات كورية شمالية استنادًا إلى تحالف عسكري قوي مع الولايات المتحدة، ووصفت تحذير كيم يو جونغ بأنه "جدل مغلوط" يهدف إلى تبرير تطور بلادها النووي واستفزازاتها المستقبلية.

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