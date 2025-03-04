لأول مرة منذ جائحة كورونا، الصين تطلق قطارا للمسافرين من بكين إلى موسكو عبر منغوليا

أطلقت الصين قطار ركاب خط “بكين - أولان باتور(منغوليا) - موسكو” على شبكة السكك الحديدية الروسية للتشغيل التجريبي، في سابقة تعد الأولى منذ تفشي جائحة فيروس كورونا.



ويتكون القطار من عربات مصنعة في الصين ولم يتم تشغيلها من قبل في روسيا، وبناء على نتائج الاختبار التجريبي المقرر، سيتم اتخاذ قرار بشأن إمكانية تشغيل هذه العربات على البنية التحتية الروسية وتشغيل القطار على أساس منتظم، حسبما أبلغت السكك الحديدية الروسية وكالة "نوفوستي".

وتوقفت حركة الركاب بين الدولتين مؤقتا في عام 2020 وسط جائحة فيروس كورونا، لا سيما إلغاء القطار رقم 3/4 بكين - موسكو التابع للسكك الحديدية الصينية.

واعتبارًا من 15 ديسمبر 2024، تم استئناف تشغيل القطار رقم 402/401 جروديكوفو- سويفينخي Suifenhe – Grodekovo من ضمن تشكيل السكك الحديدية الصينية.

وذكرت السكك الحديدية الروسية الاثنين الآتي: "وفق الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين كل من السكك الحديدية الروسية والشركة الصينية الوطنية للسكك الحديدية وسكة حديد أولان باتور المنغولية، يتم حاليا تنفيذ رحلة تجريبية لقطار الركاب الدولي رقم 3/4 بكين - موسكو (من 25 فبراير إلى 11 مارس 2025) على طريق بكين - أولان باتور - موسكو ذهابا وإيابا.

وبحسب الشركة، يضم القطار 12 عربة مصنوعة في الصين، لم يتم استخدامها من قبل على السكك الحديدية الروسية.

وأوضحت الشركة الروسية، أن عربات الركاب التابعة للسكك الحديدية الصينية كانت تعمل في السابق على السكك الحديدية الروسية، ولكن في تعديل مختلف.



وأضافت الشركة في بيانها: "يرافق القطار متخصصون فنيون من الجانبين الصيني والروسي، وبناء على نتائج الرحلة التجريبية، سيتم اتخاذ قرار بشأن إمكانية تشغيل هذه العربات على البنية التحتية للسكك الحديدية الروسية وتشغيل القطار رقم 3/4 بكين - موسكو بشكل منتظم".

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