تقارير تحذر: شواحن شركة آبل تسبب التشوهات الخلقية وأضرارا بالجهاز التناسلي

كشفت تقارير حديثة عن احتواء العديد من أجهزة الشحن التي تبيعها شركة آبل، على مواد كيميائية معروفة بتسببها في السرطان والتشوهات الخلقية وأضرار بالجهاز التناسلي.



تباع هذه الأجهزة بأسعار تصل إلى 150 دولارًا، وتوفر للمستخدمين إمكانية شحن عدة أجهزة في وقت واحد أو أثناء التنقل.

ومع ذلك، أدرج موقع آبل الإلكتروني تحذيرات على صفحات المنتجات، بناء على متطلبات الجهات التنظيمية في ولاية كاليفورنيا، تشير إلى احتوائها على مواد كيميائية خطرة.

وتظهر تحذيرات الملصقات على العديد من هذه الأجهزة، موضحة أنها قد تعرِّض المستخدم لمواد كيميائية، من بينها مادة بيسفينول أ (BPA) التي تستخدم عادة في تقوية البلاستيك، لكنها تعرف بتأثيرها السلبي على الوظائف الهرمونية في الجسم.

وتشير الأبحاث إلى أن التعرض لمادة BPA قد يؤدي إلى مشاكل في الخصوبة، واضطرابات في النمو الجنسي، وزيادة خطر الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى.

وتندرج هذه المادة ضمن قائمة المواد المحظورة بموجب الاقتراح 65 في ولاية كاليفورنيا، الذي يلزم الشركات بالكشف عن المواد الكيميائية الضارة في منتجاتها لحماية المستهلكين.

أجهزة الشحن المشمولة في التحذيرات

- بنك الطاقة المغناطيسي Belkin BoostCharge Pro 5K – يباع بسعر 59.95 دولارا، ويحتوي على تحذير من السرطان والمخاطر التناسلية.

- بنك الطاقة المغناطيسي Belkin BoostCharge Pro 10K – بسعر 100 دولار، ويتضمن مادة BPA ومواد كيميائية أخرى قد تكون خطرة.

- شاحن Nimble Podium اللاسلكي 3 في 1 – يباع بـ 139.95 دولارا، ويتميز بكونه مصنوعا من مواد معاد تدويرها، لكنه يحتوي على مواد ضارة.

- شاحن Nimble Valet اللاسلكي 3 في 1 – بسعر 150 دولارا، ويحمل تحذيرات من احتوائه على BPA ومواد أخرى مرتبطة بالسرطان.

- شاحن Nimble Champ 10K المحمول – يبلغ سعره 80 دولارا، ويحتوي على مادة BPA ضمن مكوناته.

- شاحن Nimble اللاسلكي القابل للطي 3 في 1 – يباع بـ 140 دولارا، ويُحذر من مخاطره الصحية.

- حامل ساعة Nimble – بسعر 50 دولارا، وقد يعرض المستخدمين للمواد الكيميائية الخطرة.

- mophie powerstation pro – يعد بطارية متنقلة بقوة 45 واط وسعر 130 دولارا، لكنه يحتوي على مواد مرتبطة بالمخاطر الصحية.

- mophie powerstation mini – نسخة مصغرة بسعر 40 دولارا، تحتوي على المواد الخطرة نفسها.

- حامل السيارة المغناطيسي اللاسلكي mophie (متوافق مع MagSafe) – يباع بـ 70 دولارا، ويشمل تحذيرات من احتوائه على BPA ومواد كيميائية أخرى ضارة.

وعلى الرغم من أن ملصقات التحذير لا تحدد كميات المواد الخطرة في كل منتج، يؤكد الخبراء أن أدنى مستوى من التعرض قد لا يكون خطيرا على معظم الأشخاص. إلا أن الأفراد الأكثر عرضة للمخاطر، مثل النساء الحوامل أو من لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان، قد يحتاجون إلى تجنب هذه المنتجات.

وأظهرت دراسات أجراها المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية، أن ما يصل إلى 20% من مادة BPA التي تتسرب من المنتجات يمكن امتصاصها عن طريق ملامسة الجلد البشري، ما يزيد من احتمالية تعرض المستخدمين لتأثيراتها السلبية.

تواصل موقع "ديلي ميل" مع آبل للحصول على تعليق رسمي بشأن هذه التقارير، لكن الشركة لم تصدر أي بيان حتى الآن.

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